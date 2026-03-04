Daniel Toribio acusa al PRM de presentar visión "incompleta" sobre el mercado laboral

El economista y miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio. ( FUENTE EXTERNA )

El economista y miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, afirmó este miércoles que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno presenta "una interpretación incompleta de los datos del mercado laboral dominicano, al omitir informaciones relevantes contenidas en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central".

Según una nota de prensa, Toribio explicó que, en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader informó que durante el año 2025 se crearon 133,915 nuevos puestos de trabajo, alcanzando un total de 5,139,951 personas ocupadas y señaló que la informalidad se redujo hasta 54.2 %, el nivel más bajo desde que se tienen registros, atribuyendo estos resultados a una estrategia articulada junto al sector privado.

El dirigente político indicó que las cifras mencionadas por el mandatario son correctas, pero sostuvo que la interpretación que se presenta sobre ellas no resiste un análisis completo de la misma encuesta que sirve de base a esos datos.

En ese sentido, señaló que comparar el nivel actual de informalidad con el registrado durante la pandemia del Covid-19 constituye un error metodológico, debido a que en 2020 la economía dominicana enfrentó una contracción abrupta que destruyó empleo formal y elevó la informalidad por un choque externo sin precedentes.

"Usar ese pico como referente equivale a medir la salud de un paciente comparándola con el día en que estuvo en cuidados intensivos", expresó.

Toribio agregó que los propios datos de la encuesta muestran que la informalidad pasó de 53.4 % en el primer trimestre de 2025 a 54.2 % en el cuarto trimestre, lo que significa que, lejos de disminuir, registró un aumento al cierre del año.

Análisis del empleo formal y sector público en 2025

El economista también sostuvo que el análisis del empleo formal muestra un peso significativo del sector público en la creación de nuevos puestos de trabajo. Explicó que en el cuarto trimestre de 2025, comparado con el mismo período de 2024, el empleo total aumentó en 117,948 personas, de las cuales 75,461 correspondieron a empleados del Estado, lo que representa el 64 % del incremento neto.

Añadió que dentro del segmento formal la participación del sector público fue aún mayor. "Tres de cada cuatro nuevos empleos formales fueron nómina pública", afirmó, al indicar que el Estado explicó el 75.1 % del aumento del empleo formal en ese período.

Toribio señaló, además, que incluso utilizando el promedio anual, que es la métrica que suele destacar el Gobierno, el empleo público formal creció al doble de velocidad que el privado, con tasas de 7.85 % frente a 3.86 %.

Asimismo, indicó que los registros de la Tesorería de la Seguridad Social muestran un comportamiento similar, con un crecimiento interanual de 5.95 % en el sector público frente a 1.93 % en el sector privado.

El dirigente opositor también advirtió que otros datos relevantes del propio levantamiento estadístico muestran una desaceleración en la generación de empleos en el sector privado. Explicó que el empleo privado pasó de crecer en 105,098 personas entre 2023 y 2024 a 42,487 entre 2024 y 2025.

Asimismo, indicó que la velocidad de creación de empleo también se redujo durante el año, al pasar de más de 176 mil nuevos puestos en el primer trimestre a 117,948 al cierre del período.

Toribio sostuvo que estos elementos demuestran que la narrativa oficial selecciona ciertas métricas y omite otras que ofrecen una visión más completa del comportamiento del mercado laboral.

"Atribuir el resultado al sector privado cuando el Estado concentró la mayor parte del flujo neto de empleo formal es una distorsión que los datos del propio Banco Central desmienten", afirmó.

El economista concluyó señalando que el país necesita un debate público basado en información completa sobre el empleo. "Los dominicanos merecen un debate informado sobre el empleo, no propaganda con cifras reales y contexto incompleto. Los datos públicos no le pertenecen al gobierno. Le pertenecen al ciudadano", expresó.