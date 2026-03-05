PLD afirma no localizar obras mencionadas en la rendición de cuentas de Luis Abinader

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró este jueves que no ha podido identificar en las distintas provincias del país las obras públicas anunciadas por el presidente Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuenta el pasado 27 de febrero.

La organización política sostuvo que existen una "brecha considerable entre las 2,262 obras anunciadas y las 152 obras mencionadas en el discurso", expresó en una nota de prensa el dirigente Ramón Pepín.

El político explicó que, tomando como referencia el informe presentado en la rendición de cuentas, sus direcciones provinciales y municipales revisaron el inventario de obras citado por el jefe de Estado para verificar su existencia y ubicación, confirmando que la gran mayoría no existen o están inconclusas.

Falta de identificación en provincias

En la provincia Espaillat, el dirigente peledeísta Diloné Ovalles, explicó que en compañía de otros dirigentes provinciales "ha buscado y rebuscado por la geografía territorial de la provincia Espaillat, sin encontrar una sola que se de las mencionadas con los recursos públicos".

La nota dice que en el informe que realizó, hace saber que una buena parte de las obras citadas en el discurso se inauguraron en la gestión del expresidente Danilo Medina.

Situación similar fue señalada en Montecristi por el dirigente Eddy Toribio Marichal, quién aseguró que en esa provincia no han podido ubicar las 45 obras de impacto que, según dijo, fueron citadas por el presidente en su rendición de cuentas.

Mientras que, en Barahona, el miembro del partido Carlos García, solicitó al Gobierno publicar el listado y la ubicación exacta de las 73 obras que, según el mandatario, se han construido en esa demarcación.

Opiniones similares en diversas provincias

El PLD también señaló que en provincias como Azua y San José de Ocoa se han expresado opiniones similares sobre la cantidad de obras mencionadas en el discurso de rendición de cuentas por el presidente Luis Abinader.

Según un análisis realizado por la secretaria de Obras Públicas del PLD, se resalta que existe una discrepancia entre las 2,262 obras mencionadas y las 152 identificadas durante la intervención del presidente, "resaltando el comité político que dejan sin identificar más de 2,000 proyectos".