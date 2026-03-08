El PRD destaca importancia de la participación de las mujeres en la vida política y social del país

La actividad conmemorativa fue encabezada por el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado (al centro). ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) reafirmó este domingo su compromiso con la igualdad de derechos y el empoderamiento femenino durante un acto celebrado en su Casa Nacional con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que destacó la importancia de la participación de las mujeres en la vida política y social del país.

La actividad conmemorativa fue encabezada por el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado; la secretaria general, Peggy Cabral de Peña Gómez; el presidente ejecutivo del PRD, Héctor Guzmán, y la presidenta de la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas (Fedomusde), Amancia de la Cruz. Participaron decenas de mujeres dirigentes perredeístas de distintas partes el país.

Durante su intervención, Amancia de la Cruz expresó que la conmemoración del 8 de marzo representa no solo una celebración, sino también un llamado a la reflexión sobre los avances y desafíos que aún enfrentan las mujeres en la lucha por la igualdad, indica una nota del partido.

"La mujer no solo participa en política, la mujer transforma la política", afirmó, al subrayar que la presencia femenina en los espacios de poder es una necesidad para fortalecer la democracia y garantizar decisiones públicas más justas e inclusivas.

Desafíos y avances en la lucha por la igualdad de género

La dirigente explicó que el Día Internacional de la Mujer simboliza décadas de lucha por derechos fundamentales como la igualdad salarial, el acceso a la educación, la participación política y la erradicación de la violencia de género, conquistas que han sido impulsadas por mujeres en todo el mundo.

No obstante, señaló que persisten desafíos importantes, entre ellos las brechas salariales, la violencia intrafamiliar, las limitaciones en el acceso a espacios de poder y la carga del trabajo doméstico no remunerado.

En ese sentido, De la Cruz destacó el papel de la mujer dominicana en el desarrollo nacional, al afirmar que su liderazgo se manifiesta en áreas como la educación, la salud, el emprendimiento, el trabajo comunitario y la política.

La presidenta de Fedomusde hizo además un llamado a las mujeres a asumir con mayor determinación su participación en los espacios de toma de decisiones, recordando que la política es el escenario donde se definen las transformaciones que impactan la vida de los pueblos.

Durante el acto, en el que se entregaron las designaciones a las presidentas provinciales de la Mujer del PRD, también se resaltó el legado de José Francisco Peña Gómez como impulsor de la participación femenina en la política dominicana, destacando su convicción de que la democracia solo puede fortalecerse con la integración plena de las mujeres en la vida pública.

