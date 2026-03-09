El PLD reclama al Gobierno saldar deudas con productores de ajo

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamó ayer al Gobierno saldar las deudas con los productores de ajo e iniciar de inmediato un plan integral que garantice la siembra de 10,000 tareas en Constanza, provincia La Vega, mediante la entrega gratuita de semillas de alta calidad, financiamiento a tasas cómodas y la fijación previa de un precio de compra al productor.

El exsenador y secretario agropecuario del PLD, Adriano Sánchez Roa, advirtió que el cultivo atraviesa una profunda crisis en la siembra, producción y comercialización. "Se deben sembrar 10,000 tareas este año en Constanza, hasta alcanzar posteriormente las 20,000 necesarias para la autosuficiencia", señaló.

El dirigente explicó que la situación se ha agravado por las deudas que mantiene el Ministerio de Agricultura con los productores y por la degeneración de las variedades utilizadas en la siembra.

Con el objetivo de evaluar la situación del cultivo, Sánchez Roa realizó un recorrido por comunidades productoras de Constanza junto a los agrónomos Rafael Ernesto Torres, presidente del PLD en ese municipio, y Julio Sánchez y Andrés Gómez, subsecretarios de la organización política.

Durante el encuentro con agricultores, expresó su preocupación por el riesgo de desaparición del cultivo, señalando que en el 2025 fue necesario importar aproximadamente el 85 % del ajo consumido en el país, lo que refleja la creciente dependencia de las importaciones. También censuró que el Ministerio de Agricultura "mantenga almacenados" 25,000 quintales de ajo de la cosecha pasada, los cuales se están dañando mientras los productores enfrentan falta de liquidez para seguir sembrando.

"El Ministerio de Agricultura debe asumir la iniciativa con un plan serio y a tiempo que incluya la entrega gratuita de semillas de alta calidad a los productores, financiamiento a tasas cómodas y el establecimiento previamente del precio de compra rentable para la cosecha, que estimule y ofrezca rentabilidad a los agricultores", expresó.

Insta a reducir importaciones Sánchez Roa sostuvo que el plan debe ejecutarse junto con organizaciones de productores como Unaproda y asociaciones hortícolas de Constanza, y planteó que el Gobierno debe desistir de las importaciones para proteger la producción nacional. Agregó que, por las condiciones naturales de Constanza y la experiencia de sus agricultores, el país tiene capacidad para alcanzar la autosuficiencia.