El PLD denuncia aumento en vulneración de derechos y violencia hacia las mujeres

De izquierda a derecha, las dirigentes del PLD: Alejandrina Germán, Kenia Lora y Maribel Acosta. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que durante el 2025 en el país se profundizaron la violencia, vulneración de derechos y otras condiciones que contravienen al bienestar de la población femenina.

Kenia Lora, miembro del Comité Político del PLD, aseguró que las mujeres continúan siendo identificadas por la ciudadanía como el grupo más vulnerable del país. Sostuvo que en 2025 el 49 % de la población consideró que los derechos de las mujeres se vulneran con "mucha frecuencia", según el informe del Defensor del Pueblo.

"Mientras en 2024 el 20.9 % de las mujeres reportaba haber sido víctima de vulneración de derechos, en 2025 esta cifra subió a 28.5 %. Es decir, cada vez más mujeres están experimentando directamente situaciones de vulneración de derechos en el país", añadió.

Lora destacó que el año pasado se amplió la brecha de pobreza entre hombres y mujeres, pasando de 2.3 a 2.7 puntos porcentuales en el período analizado, además de que los hogares encabezados por mujeres presentan niveles de pobreza de 14.7 %, frente al 10.9 % registrado en hogares dirigidos por hombres.

"Esta diferencia refleja que la pobreza sigue teniendo un rostro de mujer", enfatizó la dirigente en la rueda de prensa de este lunes celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

Violencia laboral y física

Lora denunció que los espacios laborales se han convertido en uno de los principales escenarios de abuso contra las mujeres. Según el informe anteriormente citado, más del 95 % de las dominicanas identifica los lugares de trabajo como espacios donde pueden producirse situaciones de violencia o acoso.

Asimismo, alertó sobre el incremento de feminicidios registrado en los primeros meses de 2026. "Solo en enero y febrero de 2026 se registraron 13 feminicidios , frente a 4 en el mismo período del año anterior", afirmó.

Además, planteó la necesidad de mejorar el acceso a la justicia y promover políticas de corresponsabilidad en el cuidado familiar.

Educación y cuidados

Lora también señaló que el trabajo de cuidado continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, lo que limita sus oportunidades de empleo y desarrollo económico.

En ese sentido, explicó que la cobertura de la Jornada Escolar Extendida, que en 2019 superaba el 75 % de los estudiantes del sistema público, actualmente se mantiene alrededor del 70 %.

La también promotora de los derechos de la niñez añadió que en 2025 más de 250,000 estudiantes no encontraron cupo en centros públicos, lo que traslada nuevamente responsabilidades de cuidado a los hogares.

"Cuando el sistema educativo no responde, las mujeres terminan pagando el mayor costo, porque son las madres quienes deben reorganizar su tiempo para cuidar o sustituir funciones que deberían garantizar las escuelas", expresó.

En otro orden, precisó que las consultas regionales realizadas durante 2025 evidenciaron dificultades en el acceso a servicios especializados de salud, así como debilidades en la atención de enfermedades crónicas en centros públicos.

Recomendaciones del PLD

Ante esta situación, el PLD propuso avanzar en una agenda nacional que incluya legislación efectiva contra el acoso laboral y la violencia de género, apoyo a la autonomía económica de las mujeres y expansión de la educación inicial. Propusieron:

Apoyo real para lograr la autonomía económica de las mujeres, garantizando el acceso a crédito, financiamiento y oportunidades productivas para las emprendedoras.

Una legislación efectiva contra el acoso laboral y la violencia de género que reconozca estas prácticas como figuras jurídicas específicas.

La expansión de la educación inicial, que permita incorporar a más de 500 mil niños de 0 a 5 años al sistema educativo y reducir la carga de cuidado que recae sobre las madres.

Acceso efectivo a la justicia, eliminando las barreras que impiden a muchas mujeres acceder a una protección judicial oportuna.

Políticas de corresponsabilidad en el cuidado, que reconozcan que la crianza y el cuidado de adultos mayores no pueden recaer exclusivamente sobre las mujeres.

