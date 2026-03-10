Charlie Mariotti: el PLD no puede detenerse en lo que escoge candidato presidencial

Charlie Mariotti, aspirante a la candidatura presidencial del PLD. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, afirmó este martes que esa organización política no puede detener su trabajo ni su presencia en las calles mientras se desarrolla el proceso interno para escoger su candidato para las elecciones presidenciales de 2028.

Quien fuera secretario general del partido explicó que el proceso de selección se rige por un protocolo aprobado por el Comité Central el pasado 22 de febrero y que contempla varias fases para la escogencia del aspirante.

"Ese es un tema que debe llevarse día a día, sin pararte. Lo que el PLD no puede hacer es detenerse, independiente de lo que pase", expresóen una nota de prensa.

El dirigente político sostuvo que, si no es posible realizar la consulta semiabierta prevista para el último trimestre del año, el partido no debe esperar a que se definan las condiciones para llevarla a cabo.

Mariotti consideró que los aspirantes deben recorrer el país, reunirse con las comunidades y escuchar las necesidades de la población.

Asimismo, señaló que uno de los principales retos de la organización será implementar la Línea Organizativa y Electoral (LOE), relacionada con la estructura del partido y los recintos electorales.

El miembro del Comité Político del PLD también planteó que, por el bien de la organización, lo ideal sería que los aspirantes presenten sus propuestas mediante visitas a las direcciones municipales, en lugar de realizar asambleas provinciales.

A su juicio, este tipo de encuentros permitiría mayor dinamismo dentro del partido y generaría mayor flujo de información política en los municipios.

Aspirantes esperan convocatoria

Mariotti indicó que ya existe un protocolo para los aspirantes y que están a la espera de que la dirección del partido los convoque a una reunión para designar representantes y coordinar el cronograma de visitas a los territorios.

"La idea es que cuando se produzcan las visitas en los territorios, las direcciones y los enlaces sean los coordinadores y que nos pongamos de acuerdo con el tema de las fechas y el cronograma", explicó.