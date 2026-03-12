Juan Ariel cuestiona que el Gobierno atribuya a factores externos el bajo crecimiento de economía

El economista y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez. ( FUENTE EXTERNA )

El economista y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, cuestionó este jueves que el Gobierno atribuya a factores externos el bajo crecimiento de la economía dominicana y aseguró que los datos muestran que el problema está relacionado con la forma en que se ha manejado la política económica.

El exministro de Economía recordó que la economía dominicana creció alrededor de 2.1 % el pasado 2025, muy por debajo de la proyección oficial de 4.5 %, lo que calificó como un crecimiento "pírrico".

"Si todos los países enfrentaron los mismos factores externos, ¿por qué República Dominicana fue el segundo país con menor crecimiento de la región?", planteó Juan Ariel Jiménez.

A través de una nota de prensa, el economista consideró que el gobierno "ha querido culpar a factores externos, pero que cuando se evalúa la región esos factores afectaron a todos los países".

Factores que afectan el desempeño económico

En ese sentido, expresó: "Entonces, ¿por qué razón si ante un juego de igualdad de condiciones exógenas que afectaron a todos los países de una zona, ¿por qué razón nuestro país fue el segundo en menor crecimiento en la región después de México? Entonces, ¿a mí qué no me hablan que son factores externos? Porque son los mismos factores externos que le permitieron a Nicaragua crecer el doble casi que nosotros".

Factores que implican el desempeño

El dirigente del PLD sostuvo que uno de los factores que explica este desempeño es el bajo nivel de inversión pública, señalando que el actual gobierno ha ejecutado el porcentaje más bajo de gasto de capital en los últimos 70 años.

Explicó que la inversión pública es clave para estimular la economía, ya que crea las condiciones para que el sector privado invierta y se desarrollen nuevas actividades productivas en las distintas provincias.

Jiménez cuestionó las cifras oficiales de empleo al señalar que, aunque el gobierno habla de más de 100 mil nuevos puestos de trabajo, el 64 % se ha creado en el sector público, lo que representa principalmente aumentos de nómina y mayor gasto corriente, sin un crecimiento real del aparato productivo.

Señaló que hay cerca de 194 mil estudiantes menos en las aulas que en 2019, que la mortalidad materna infantil ha aumentado y que persisten problemas estructurales como las pérdidas del sistema eléctrico, que cerraron 2025 en 43 %.

Dijo que cuando se analiza en conjunto los indicadores económicos y sociales del país, queda claro que la situación es más compleja de lo que el gobierno quiere presentar.