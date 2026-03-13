El PRM suspende a regidor de Nigua acusado de abuso sexual a su nieta

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresa su condena a cualquier acción que atente contra la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes. ( ARCHIVO )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó este viernes la suspensión de la militancia de un regidor del municipio de Nigua, en la provincia San Cristóbal, como parte de un proceso disciplinario interno iniciado tras ser acusado de abuso sexual contra su nieta menor de edad.

La organización política explicó, mediante un comunicado emitido por su Dirección Nacional, que la medida fue adoptada luego de agotarse la primera etapa del proceso disciplinario, con dictamen del fiscal nacional del partido, Tony Rodríguez, quien confirmó la existencia de una acusación presentada ante la justicia dominicana.

Según el documento, el partido ha determinado la suspensión de calidad de miembro del regidor, hasta tanto exista sentencia con el carácter de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que dará lugar a su expulsión definitiva.

El PRM expresó en el comunicado su condena a cualquier acción que atente contra la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes, y advirtió que no tolerará conductas que sugieran violencia o abuso contra menores dentro de sus filas.

Prisión preventiva

El jueves 12 de marzo, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal dictó tres meses de prisión preventiva contra el regidor mientras avanzan las investigaciones.

La decisión establece que el imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

De acuerdo con el abogado querellante, Waldo Paulino, el tribunal adoptó la medida al considerar que en el expediente existen indicios suficientes que vinculan al acusado con los hechos denunciados.

Las acusaciones señalan que el funcionario habría agredido sexualmente a su nieta menor de edad durante un período de aproximadamente cuatro años. Asimismo, el expediente incluye otra denuncia por presunto abuso contra otra niña que actualmente tiene 10 años.

Sobre el caso, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, solicitó la expulsión del regidor de las filas del PRM, al considerar que acusaciones de esta naturaleza no deben ser toleradas dentro de la organización política.