El excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez cuestionó que en el país se detenga el tránsito o se cambien los semáforos para permitir el paso de funcionarios públicos, una práctica que consideró incorrecta y que, a su juicio, debería comenzar a corregirse.

"No entiendo por qué a los funcionarios hay que detenerles el tránsito, hay que parar el semáforo en rojo, no importa, para que pasen", expresó Martínez a través de sus redes sociales, en la que señaló que esta práctica ha ocurrido en distintos gobiernos.

El también exalcalde de Santiago de los Caballeros indicó que cuando ocupó cargos públicos nunca pidió ese tipo de privilegios.

Recordó que, incluso cuando fue presidente de la Cámara de Diputados y durante sus ocho años como alcalde de la ciudad de Santiago, nunca se detuvo el tránsito para facilitar su desplazamiento.

Casos específicos

Martínez sostuvo que solo en casos muy específicos, como los desplazamientos del presidente o la vicepresidenta por razones de seguridad, podría justificarse una medida de ese tipo.

Sin embargo, criticó que en el país se generen tapones y se altere la circulación para permitir el paso de funcionarios de distintos niveles.

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"Funcionarios de cualquier categoría aquí en este país... se para el semáforo, hay que parar el tránsito, se hace un tapón porque tienen que pasar. Eso no está bien", dijo.

El dirigente político consideró que esta práctica debe comenzar a cambiar si se quiere avanzar como sociedad y llamó a las autoridades a dar el ejemplo. "Creo que hay que empezar a corregir eso como país y como Estado", expresó.