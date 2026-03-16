La Fuerza del Pueblo denuncia debilidades estructurales en el sistema de salud

El titular de la Secretaría de Salud del partido Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Alvarado, en una rueda de prensa este lunes 16 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El titular de la Secretaría de Salud del partido Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Alvarado, denunció este lunes que el sistema de salud dominicano enfrenta debilidades estructurales debido al abandono de la atención primaria.

Señaló que el Servicio Nacional de Salud (SNS) destina apenas el 12 % de su presupuesto a ese nivel de atención, cuando lo recomendable sería al menos un 30 % para garantizar prevención y una cobertura efectiva a la población.

Al presentar la posición oficial de la organización frente a la narrativa del Gobierno sobre el sistema sanitario, Alvarado afirmó que la realidad que enfrentan los dominicanos dista de la descrita por las autoridades quienes, según explicó, continúan enfrentando servicios fragmentados, limitaciones en la atención y dificultades para acceder a servicios oportunos y de calidad.

El dirigente sostuvo que la Estrategia de Atención Primaria no ha sido fortalecida durante la actual gestión. Indicó que los centros de primer nivel, llamados a constituir la puerta de entrada del sistema sanitario, presentan un abandono significativo.

Condiciones de los centros de atención primaria

Alvarado explicó que alrededor del 60 % de los centros de primer nivel son atendidos únicamente por médicos pasantes y que el 70 % de las farmacias de estas unidades carece de tarjetas de control de inventario para el seguimiento de medicamentos, lo que limita la gestión de insumos y afecta directamente a los pacientes.

Asimismo, aseguró que el 30 % de estos lugares no dispone de equipos médicos adecuados y que el 45 % presenta limitaciones de espacio físico.

El doctor también cuestionó que el Gobierno presente como logros las cifras de consultas y estudios realizados en hospitales. Señaló que exhibir millones de consultas o análisis de laboratorio no refleja necesariamente eficiencia del sistema, sino que evidencia debilidades en las políticas de prevención que deberían evitar que las enfermedades avancen hasta requerir atención especializada.

Críticas al modelo de inauguraciones

El titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo criticó además lo que calificó como un modelo de "inauguraciones incompletas", en el que se entregan infraestructuras hospitalarias sin equipamiento suficiente, con personal limitado o con fallas estructurales que afectan su funcionamiento.

Entre los casos citados mencionó:

Hospital San Vicente de Paúl: presenta filtraciones, desprendimientos de techos y equipos dañados.

Hospital Ramón Matías Mella, en Dajabón: aún no ha sido concluido ni equipado.

Hospital Simón Striddels, en Azua: su techo colapsó durante el proceso de remodelación.

Hospital Dr. Teófilo Hernández, en El Seibo: su presupuesto pasó de 39.8 millones de pesos a 629 millones de pesos, situación que, según afirmó, requiere explicaciones de las autoridades.

Durante la lectura del documento, Alvarado indicó además que la narrativa oficial del Gobierno omite temas críticos para la salud pública nacional.

Entre ellos mencionó la ausencia de una política integral para reducir la morbilidad y mortalidad provocadas por accidentes de tránsito, así como denuncias sobre irregularidades y escándalos que han afectado distintas áreas del sistema sanitario.

Para la organización opositora liderada por Leonel Fernández, se requiere una reorientación de las políticas públicas de salud que priorice el fortalecimiento de la atención primaria, la prevención de enfermedades, la continuidad de los servicios y el uso eficiente de las inversiones públicas en beneficio de la población dominicana.

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