El PLD denuncia que el Gobierno moviliza una reforma a la Seguridad Social sin consenso social

Titular de la Secretaría de Seguridad Social del PLD, Winston Santos (c), acompañado de los dirigentes Rafael Pérez Modesto, Yokaira Guzmán, Arturo Santos, Adán Herrera, Marcos Cruz y Guillermo Ferreira, durante la rueda de prensa de este lunes 16 de marzo de 2026 en la Casa Nacional de la organización. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que el Gobierno discute a puertas cerradas una propuesta de modificación a la Ley 87-01 de Seguridad Social, sin consenso ni participación de trabajadores, empresarios, partidos políticos y otros sectores relevantes de la sociedad.

La organización política calificó esta acción como "inaceptable" para empleados, pensionados y quienes aspiran a jubilarse, al considerar que carece del respaldo social necesario para un proyecto de esa naturaleza.

La denuncia fue en la Casa Nacional Reynaldo Pared Pérez por la Secretaría de Seguridad Social del PLD, cuyo titular, Winston Santos, actuó como vocero, acompañado de Rafael Pérez Modesto, Yokaira Guzmán, Arturo Santos, Adán Herrera, Marcos Cruz y Guillermo Ferreira.

El dirigente señaló que actualmente se intenta impulsar una iniciativa que no ha sido conocida ni discutida por los actores llamados a participar en una decisión que impacta a millones de dominicanos.

Además, recordó que en 2021 el propio Gobierno convocó al Consejo Económico y Social (CES) para debatir la reforma, pero ese proceso fue abandonado.

"Es innegable la necesidad de reformar la seguridad social. Cerca de 25 años después, el sistema enfrenta serios desafíos que deben ser discutidos con responsabilidad, transparencia y participación de toda la sociedad", agregó Santos.

Indicó que la seguridad social fue establecida mediante la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social con el objetivo de garantizar servicios de salud, pensiones y cobertura de riesgos laborales para los trabajadores dominicanos.

El partido también reconoció la necesidad de fortalecer esta legislación y sostuvo que varios aspectos deben ser evaluados al momento de definir qué cambios, ajustes o eliminaciones requiere el régimen actual.

Impacto fiscal de las pensiones

En ese contexto, señaló que las pensiones programadas para 2026 representan el 5.53 % del presupuesto nacional, lo que equivale a un incremento del 135 % en comparación con 2020, situación que, a su juicio, genera un impacto fiscal negativo y una inequidad frente a quienes cotizan durante toda su vida laboral.

Asimismo, cuestionó el otorgamiento de pensiones a personas que no han prestado servicios al Estado. Indicó que las pensiones solidarias deben responder a procedimientos normados y dirigirse a envejecientes, personas con discapacidad o madres solteras con hijos a cargo en condición de vulnerabilidad previamente identificada.

El PLD señaló que el programa se percibe como discrecional y citó como ejemplo que en 2020 el gasto en jubilaciones y pensiones ascendía a 43,349 millones de pesos, mientras que para 2026 la cifra proyectada es de 101,860 millones.

Añadió que solo en el régimen subsidiado se han otorgado más de 62,219 pensiones, lo que genera presión sobre el sistema estatal de reparto y compromete su sostenibilidad financiera a largo plazo.

Finalmente, el PLD propuso abrir un diálogo entre el Gobierno y distintos sectores para discutir la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social. También planteó que el Consejo Nacional de la Seguridad Social instruya a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a presentar un plan detallado para mitigar o reducir los gastos médicos de los afiliados, conocidos como copago.

Alza de combustibles afectará pasajes

En un contexto en el que el país enfrenta la subida de los combustibles por el incremento en la cotización del petróleo en el mercado internacional debido a la guerra en Medio Oriente, dirigentes del PLD sostuvieron que esto podría traducirse en un aumento en el precio del pasaje.

"En este gobierno lo que sube, no baja y es lógico que si suben los combustibles, subiran los pasajes", sostuvo Martin Matos, secretario de Energía y Minas y presidente provincial de la organización política en Azua, con respecto al aumento de cionco pesos a los combustibles.

Afirmó que el pueblo dominicano no está en condiciones de soportar nuevas alzas en los combustibles. A su juicio, el Gobierno debería asumir la diferencia en los precios, tomando en cuenta que, según señaló, durante años el petróleo se mantuvo por debajo de los 70 dólares.

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