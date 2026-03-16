Radhamés Jiménez afirma que los productores están "desesperados" y al borde de la quiebra

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña habla sobre la situación que enfrentan los productores agrícolas en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que cientos de productores en el país están "desesperados, al borde de la quiebra", y que muchos han optado por cerrar sus negocios o dejar perder sus cosechas, poniendo en peligro su estabilidad económica y la de sus familias.

Mediante una nota de prensa, el dirigente político aseguró que esta situación refleja la realidad que atraviesan los productores y comerciantes en diferentes puntos del país. Las declaraciones fueron ofrecidas durante un recorrido realizado en la provincia de Samaná, donde sostuvo encuentros con representantes de distintos sectores.

Tras escuchar los testimonios de varios productores y comerciantes de la zona, Jiménez Peña expresó que lo que ocurre en Samaná es "una fotografía de lo que pasa en toda la geografía nacional", señalando que cientos de productores enfrentan dificultades económicas que los han llevado a cerrar sus negocios o abandonar sus cosechas.

En ese sentido, Radhamés reiteró sus críticas al gobierno del Partido Revolucionario Moderno, al que calificó como "una plaga que arrasa con todo a su paso". Aseguró además que las autoridades "han jodido el país" y han llevado a la quiebra a numerosos comerciantes y productores agrícolas en todo el territorio nacional.

"Este gobierno ha navegado como un barco a la deriva, porque no han pegado una en cinco años que no sea para joder el país. Han hipotecado el presente y el futuro de nuestros hijos y nietos, y a la fecha han tomado prestados más de 60 mil millones de dólares, y no se sabe en qué lo han invertido, más que en comprar elecciones y cometer todo tipo de desastres", expresó.

Juramentaciones

Durante el recorrido también se realizaron varias juramentaciones tanto en el municipio cabecera de la provincia como en el municipio de Sánchez.

Entre los juramentados figuran el exdiputado por el Partido Revolucionario Dominicano Juan José Morales, así como Paola Huchi, Fernando Vásquez, Yocasta Green, Santiago Peña, María Fígaro, Udosia Bonilla, César Vásquez, Luis Ceferino Paredes, Ramón Santana, Ana Celia Cordero, Polonia Paredes, Jinet Español Socorro, Erika Calcaño y Julio Miguel Espino.

También fue dejado en funcionamiento un nuevo local de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Sánchez.