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Narcotráfico
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Danilo Díaz: en el PLD no existe "un solo candidato" vinculado al narcotráfico

Dijo que el partido tiene un sistema que siempre se ha cuidado de eso

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    Danilo Díaz: en el PLD no existe un solo candidato vinculado al narcotráfico
    Danilo Díaz, dirigente del PLD. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, aseguró este martes que en esa organización no existe "un solo candidato" que haya sido vinculado al narcotráfico ni solicitado en extradición, al tiempo que defendió los mecanismos internos de esa organización política.

    Díaz afirmó que el PLD cuenta con filtros que impiden la postulación de personas cuestionadas. "Nosotros tenemos un sistema que siempre hemos cuidado eso".

    "En el PLD no puede ser candidato todo el mundo"Danilo DíazDirigente del PLD

    Conforme a una nota de prensa del partido, el legislador también se refirió al debate sobre las candidaturas independientes que se analiza en el Congreso Nacional, indicando que la legislación vigente ya permite la participación política a través de movimientos y partidos, conforme a la Ley 33-18 de Partidos Políticos.

    Detalles sobre candidaturas independientes y financiamiento político

    "Aquí hay más de 30 partidos. El que quiera ser candidato puede hacerlo a través de una de esas organizaciones", sostuvo, tras resaltar que para gobernar se requiere una estructura, propuestas y equipos que respalden un proyecto político.

    En ese sentido, defendió el rol de los partidos establecidos en la Constitución de la República Dominicana, al señalar que estos garantizan la representación colectiva y el orden democrático.

    Ley de partidos políticos

    Sobre una eventual modificación a la Ley de Partidos para fortalecer los controles sobre el financiamiento, Díaz dijo que aún no conoce una propuesta formal, pero valoró cualquier iniciativa que contribuya a la transparencia del sistema.

    El dirigente peledeísta rechazó que se generalicen acusaciones sobre narcotráfico en la política, y pidió que se identifique de manera específica a quienes incurran en esas prácticas, mencionando al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como referencia en el debate.

    Las declaraciones se producen en medio de discusiones sobre reformas al sistema electoral y mayores controles al financiamiento de las organizaciones políticas en el país

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