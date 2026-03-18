La Fuerza del Pueblo denuncia "nuevos intentos" de eliminar la cesantía laboral

Nelsida Marmolejos, titular de la Secretaría de Asuntos Laborales de la Fuerza del Pueblo, junto a otros vicesecretarios durante una rueda de prensa. ( FUENTE EXTERNA )

La Secretaría de Asuntos Laborales del partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este miércoles que en el país se estarían produciendo nuevos intentos de eliminar o debilitar el derecho a la cesantía laboral, e hizo un llamado a su militancia y a la clase trabajadora a mantenerse atentas frente a cualquier iniciativa que represente un retroceso en materia de derechos adquiridos.

Mediante una nota de prensa, la organización política afirmó que el Congreso Nacional está controlado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y que el órgano legislativo "mantiene paralizado el acuerdo tripartito alcanzado entre el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores en torno a la modificación del Código de Trabajo".

El partido opositor consideró que esa paralización genera incertidumbre y abre espacio a maniobras que podrían perjudicar a los empleados.

"Todo apunta a la existencia de intentos de sectores interesados en alterar aspectos fundamentales del régimen laboral vigente, particularmente en lo relativo a la cesantía, uno de los principales mecanismos de protección para los trabajadores en caso de terminación de sus contratos", advirtió la FP, conforme el documento.

Impacto y consecuencias de la paralización del acuerdo tripartito

Calificó como inexplicable que una iniciativa que lleva más de una década de discusiones y consensos continúe sin ser conocida ni aprobada, mientras otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo han sido tramitados con rapidez en el Congreso.

Aseguró que pese a los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo tripartito, se pretenda introducir cambios que no responden a lo pactado, lo que, según indicó, podría romper el equilibrio logrado entre empleadores y trabajadores.

La Secretaría de Asuntos Laborales sostuvo que gran parte de las modificaciones consensuadas incluyen aspectos procesales, flexibilización de la jornada, mejoras administrativas y el fortalecimiento de las facultades del Ministerio de Trabajo para intervenir en la resolución de conflictos, lo que también beneficia al sector empleador al agilizar los procesos.

De acuerdo al comunicado, la organización reiteró su respaldo a la posición asumida por el movimiento sindical, que ha venido alertando sobre posibles retrocesos en derechos laborales, y exhortó a preservar los avances alcanzados a lo largo de los años en materia de relaciones de trabajo.

La Fuerza del Pueblo reiteró su llamado a sus miembros y simpatizantes a respaldar las acciones que se desarrollen en defensa de los acuerdos alcanzados y a mantenerse vigilantes ante cualquier intento de modificar disposiciones que afecten los derechos laborales conquistados.