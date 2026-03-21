La oposición y transportistas cuestionan alza de los combustibles y piden transparencia al Gobierno

El precio de los combustibles se ha disparado ante la escalada de la guerra en Medio Oriente. ( ARCHIVO )

El aumento de 15 pesos a los precios de los combustibles en las últimas dos semanas ha generado preocupación en distintos sectores económicos y políticos del país, que reclaman mayor transparencia en la fijación de tarifas y medidas de austeridad por parte del Gobierno.

El secretario de Finanzas y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, calificó como preocupante la subida de los carburantes y sostuvo que el problema de fondo radica en la falta de claridad en la metodología utilizada para establecer los precios.

El economista señaló que, pese a los anuncios de subsidios millonarios, no existe una regla clara ni verificable que permita a la ciudadanía entender cuándo se aplican estas ayudas ni en qué momento los aumentos son trasladados al consumidor.

"El país tiene derecho a saber cuál es el criterio técnico que guía estas decisiones. Sin reglas claras, solo se genera incertidumbre y desconfianza", expresó.

Toribio recordó que desde 2021 el presidente Luis Abinader prometió modificar la Ley de Hidrocarburos 112-00, iniciativa que, aunque fue sometida al Congreso, no ha sido aprobada ni implementada para revisar la estructura de costos.

Advirtió, además, que el criterio de referencia establecido en 2022, que vinculaba los precios al petróleo WTI entre 85 y 115 dólares, no se aplica de manera consistente ni se explica con claridad en el contexto actual.

En ese sentido, indicó que la falta de transparencia impacta directamente en el costo del transporte, la canasta básica y la estructura general de la economía nacional.

Exigen más ahorro

De su lado, el secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Reyes, consideró que el Gobierno debe enviar una señal de austeridad para generar confianza en la población ante el alza del petróleo y sus derivados.

"El Gobierno debe explicar claramente las circunstancias que enfrenta y demostrar austeridad. De lo contrario, no tendrá la credibilidad necesaria para pedir a la población que asuma los ajustes", manifestó.

Reyes advirtió que tanto el país como el resto del mundo enfrentan un escenario complejo que podría obligar a tomar medidas económicas más estrictas para mantener la estabilidad.

Asimismo, insistió en que no solo preocupa el aumento de los combustibles, sino también el comportamiento del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales.

"Hemos sido reiterativos: se debe recortar el gasto y enviar una señal clara de que el Gobierno se está reajustando", subrayó.

Transportista llama a la unidad de sectores afectados

Ante el aumento de los carburantes, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, afirmó que el país atraviesa un momento difícil y llamó a la unidad y prudencia de todos los sectores.

En ese sentido, el líder sindical exhortó a la población a mantenerse unida y a asumir con responsabilidad los posibles aumentos que puedan producirse.

"Estamos en un momento complicado, pero debemos mantenernos juntos como dominicanos y tratar de asimilar lo que venga", expresó Figuereo en un audiovisual.

Asimismo, consideró que el empresariado tiene una gran oportunidad de colocarse del lado del pueblo, actuando con mayor sensibilidad y evitando actitudes especulativas.

Indicó que la situación no solo afecta al sector de los combustibles, sino también a transportistas, comerciantes y dueños de restaurantes, al tratarse de una cadena que impacta toda la economía.

Advirtió que, si cada sector actúa de manera negativa, se podría generar una escalada de aumentos que perjudique aún más a la población.

"Sea cual sea la situación que se presente, estamos en disposición de permanecer junto al pueblo y de proteger a los que menos pueden en estos momentos de dificultad", concluyó.