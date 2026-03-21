PRM inicia inscripción de aspirantes a cargos internos en Santiago

Las inscripciones se llevan a cabo en el local del PRM en Santiago ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) inició este sábado en Santiago el proceso de inscripción de aspirantes a cargos internos a nivel provincial, municipal, regional y zonal, como parte de su cronograma organizativo.

La jornada de inscripción se desarrolla desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde y continuará hasta este domingo a las 10:00 de la mañana, según informaron las autoridades partidarias.

El miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional, Ulises Rodríguez, fue designado como veedor del proceso, con la responsabilidad de supervisar el desarrollo de las inscripciones.

La jornada

Durante la jornada, se inscribieron los actuales presidentes municipal y provincial del PRM, Andrés Cueto y Rosa Santos, respectivamente, quienes buscan reelegirse en sus posiciones.

También acudieron aspirantes a cargos regionales y zonales dentro de la organización.

El secretario municipal, Federico Reynoso, y la secretaria de organización municipal, Daisy Díaz, participaron en el proceso junto a otros dirigentes.

Las inscripciones se llevan a cabo en el local del PRM, ubicado en la avenida Las Carreras, en Santiago.