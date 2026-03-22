Francisco Javier propone crear fondo de contingencia para amortiguar las alzas en los combustibles

Al centro, el aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García. A su lado los dirigentes Luis Henríquez (derecha) y Luis Alberto Tejeda (izquierda), durante el encuentro político en Santo Domingo Este, el domingo 22 de marzo de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, propuso este domingo la creación de un fondo especial transitorio de contingencia para que el Estado pueda absorber las alzas en los precios de los combustibles y evitar que estos incrementos se trasladen directamente a la población.

Durante un encuentro político en Santo Domingo Este, el exministro peledeísta advirtió que los altos precios internacionales del petróleo, que situó entre los 98 y 112 dólares por barril, pueden provocar efectos negativos en la economía dominicana si el Gobierno no toma medidas a tiempo para amortiguar su impacto.

Ante el más reciente incremento de 10 pesos en algunos combustibles en el país, planteó que el Poder Ejecutivo debe prepararse para enfrentar el alza con un mecanismo financiero que permita estabilizar los precios internos de los combustibles.

El exministro de Industria y Comercio recordó la experiencia del 2005, cuando el huracán Katrina afectó las refinerías del Golfo de Estados Unidos, lo que provocó fuertes presiones al alza en los combustibles. Según señaló, en ese momento el Gobierno optó por absorber parte de los incrementos para evitar un aumento brusco que pudiera generar protestas.

Con esos argumentos, propuso que el Gobierno que dirige el presidente Luis Abinader cree "un fondo especial de carácter temporal" que permita cubrir los aumentos en los precios mientras duren las tensiones internacionales, con la expectativa de que los costos del petróleo vuelvan a niveles más bajos cuando la situación se estabilice.

García sostuvo que ese fondo podría financiarse mediante una reformulación transitoria del presupuesto o a través de préstamos a corto plazo con bancos locales, bajo el argumento de que el dinero utilizado se recuperaría cuando los precios internacionales retrocedan.

Críticas a la posible fusión Minerd-Mescyt

En el mismo encuentro, el aspirante presidencial criticó la propuesta gubernamental de fusionar los ministerios de Educación y Educación Superior, al considerar que se trató de una iniciativa improvisada que generó "una discusión innecesaria" en la sociedad.

Sostuvo que la educación básica y la educación superior cumplen funciones distintas dentro del sistema educativo y cuestionó que se haya planteado la unificación de ambas estructuras administrativas.

García afirmó que una verdadera reforma educativa será parte de las prioridades del PLD en caso de regresar al poder, aunque no ofreció detalles específicos sobre las medidas que impulsaría.

No es momento de alianzas

Al referirse a las posibles alianzas de cara a las próximas elecciones del 2028, el dirigente peledeísta indicó que ese es un tema que debe abordarse en su momento y que, por ahora, la prioridad del partido es fortalecerse internamente.

Explicó que el mensaje reciente del expresidente Danilo Medina sobre las alianzas estuvo dirigido principalmente a la militancia del PLD y no a otras organizaciones políticas, con el objetivo de motivar a los miembros del partido a concentrarse en el trabajo organizativo y electoral.

No obstante, reiteró que el PLD ha sido históricamente la organización que más alianzas ha realizado en el país y aseguró que cualquier acuerdo futuro girará en torno a la candidatura presidencial de esa organización. También señaló que, aunque aspiran a ganar en primera vuelta, las relaciones respetuosas entre partidos de oposición son importantes de cara a un eventual escenario de segunda vuelta.

Trabajo como aspirante García es uno de los ocho aspirantes formalizados por el Comité Central del PLD. Según comentó, está seguro de que resultará electo como el precandidato presidencial de la organización opositora de cara a los comicios de 2028. A su parecer, aunque el periodo de campaña no está abierto legalmente, su trabajo no es cuestionable porque únicamente se ha mantenido encabezando encuentros cerrados, reuniones con la militancia y recorridos por demarcaciones. El grupo de ocho aspirantes del PLD lo completan Gonzalo Castillo, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno Gonzalez, a quienes el también exministro de Turismo pidió que "se activen más" en su trabajo de oposición para fortalecer al PLD.