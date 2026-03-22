Carolina Mejía rinde cuentas de sus ocho años en la secretaría general del PRM

Carolina Mejía saluda en el acto celebrado en el Club Mauricio Báez. ( FUENTE EXTERNA )

La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, presentó ayer un informe de gestión correspondiente a ocho años en el desempeño de esa función.

Durante la intervención, Mejía resaltó el papel de la militancia como eje fundamental del partido y subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo territorial, la autocrítica y la cohesión interna, para garantizar la continuidad del proyecto político oficialista.

"Veo aquí a nuestras bases, esos hombres y mujeres que han sido los grandes artífices de nuestros triunfos electorales. Y es bueno recordar cada día lo que dijo un gran político dominicano, y mi maestro de la vida: 'Gobernaré para todos sin olvidarme de los míos'", expresó la también alcaldesa del Distrito Nacional.

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La actividad, que se realizó en el Club Mauricio Báez de la capital, concentró a dirigentes y militantes perremeístas, evidenció el respaldo político a sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028, con la presencia de alcaldes, diputados y autoridades partidarias de los municipios más poblados del Gran Santo Domingo.

Según una nota de prensa, al acto asistieron al menos cuatro alcaldes, 16 diputados y cuatro presidentes del PRM de los cinco municipios más populosos e importantes electoralmente del del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Un solo cuerpo

"El PRM es un solo cuerpo con un proyecto de nación de largo plazo, que cuenta con el liderazgo del presidente Luis Abinader", dijo Mejía al concluir su discurso.

Ratificó que solo con continuidad, trabajo conjunto y corrección de errores se consolidará el cambio iniciado por el PRM. "Los dominicanos no quieren excusas ni peleas. Quieren soluciones concretas", sostuvo.

Asistentes a la actividad

Entre los diputados que asistieron al del Gran Santo Domingo estuvieron: Liz Mieses, Manuel Nuñez y Carlos Sánchez del Distrito Nacional; Jorge Frías, Juan José Rojas, Pedro Julio Alcántara y Yancarlos Simana por Santo Domingo Este; Aldo Adón de Los Alcarrizos; Junior Muñoz de Santo Domingo Norte; Leyvi Bautista, Indhira de Jesús y Felix Encarnación por Santo Domingo Oeste, así como el diputado Pedro Julio Alcántara de Santo Domingo Este.

También asistieron cuatro presidentes del PRM de los cinco municipios más populosos y electoralmente importantes del Gran Santo Domingo: Fellito Suberví del Distrito Nacional; Francisco Campusano, Santo Domingo Oeste; Ysidro Torres de Santo Domingo Norte y Fernando Lebrón presidente municipal del PRM en Los Alcarrizos.

Igualmente, participó Betty Gerónimo de Santo Domingo Norte; Francisco Peña de Santo Domingo Oeste; Miguel Antonio Saviñón, de La Victoria y Wendy Cepeda de San Luis.