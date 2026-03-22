Fuerza del Pueblo inicia jornada nacional de crecimiento y reorganización en el país

El partido Fuerza del Pueblo (FP) informó este domingo el inició de su jornada nacional de crecimiento, fidelización, actualización y reestructuración de sus estructuras de base y direcciones medias, con operativos desplegados de manera simultánea en todo el territorio nacional.

Indica una nota de prensa del partido que desde tempranas horas, dirigentes, militantes y equipos territoriales se movilizaron en comunidades de distintas regiones del país, "donde habilitaron puntos de inscripción, realizaron contactos con ciudadanos y ejecutaron labores de reorganización interna, como parte del plan de la Secretaría de Organización".

Señala que durante la jornada, miembros de la Dirección Política supervisaron sus territorios asignados para garantizar el cumplimiento de los lineamientos y el desarrollo de las actividades.

La integrante de la Dirección Política y vicesecretaria de Organización, Alexandra Peña, valoró como positivos los resultados de esta primera jornada.

Indicó que, aunque se encontraba en Los Mina, recibió reportes en tiempo real desde demarcaciones del Cibao, el sur, el este y el Gran Santo Domingo, evidenciando una amplia participación.

Señaló, además, que los equipos territoriales mantuvieron comunicación constante mediante el envío de reportes, imágenes y resultados de los operativos, lo que permitió dar seguimiento al alcance nacional de la jornada.

"Revolución Organizativa"

Estas actividades forman parte de la denominada "Revolución Organizativa", un proceso que se extenderá durante ocho meses, desde el 22 de marzo hasta el 22 de noviembre de 2026, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la militancia y la reestructuración de las direcciones de base.

Como parte del plan, el partido realizará jornadas los domingos de la primera y tercera semana de cada mes, con puntos de inscripción, conformación de comisiones territoriales y captación de nuevos miembros.

Asimismo, se desarrollan acciones de fidelización y actualización de la militancia, que incluyen revisión de padrones, validación de miembros activos y reorganización de estructuras, con miras a fortalecer la capacidad operativa y electoral de la organización.

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