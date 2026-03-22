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Leonel reacciona a discurso de Abinader: "La gente no resiste más presión sobre su bolsillo"

El presidente de la Fuerza del Pueblo señala que el país requiere acciones concretas ante el alza de los combustibles por el conflicto en Irán

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    Leonel reacciona a discurso de Abinader: La gente no resiste más presión sobre su bolsillo
    El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El líder del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró este domingo que el país "no necesita explicaciones ni advertencias, sino soluciones claras" frente al impacto del alza internacional del petróleo en la economía nacional.

    Las afirmaciones del exmandatario se producen en respuesta a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien dirigió un mensaje al país la tarde de este domingo sobre la situación del mercado petrolero y sus efectos en la economía dominicana, las cuales son consideradas por Fernández como insuficientes frente a la realidad que enfrenta la población.

    En ese sentido, mediante una nota de prensa, el líder de la oposición manifestó que "la crisis del petróleo no es nueva. Ya la República Dominicana ha enfrentado precios más altos y ha respondido con eficacia, como lo hicimos en el año 2008, cuando el precio del barril de crudo se cotizaba en 147 dólares".

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    Demandas de la ciudadanía frente al impacto económico

    Fernández sostuvo que, ante el actual contexto, lo que demanda la ciudadanía son medidas concretas que permitan aliviar el impacto del encarecimiento de los combustibles y del costo de la vida.

    • "Ahora, el país no necesita advertencias; necesita respuestas. El alto costo de los combustibles y de la vida exige acciones claras, no solo discursos", expresó.

    De igual manera, Fernández advirtió que no se debe trasladar el peso de la crisis internacional a la población dominicana, señalando que "no se puede usar un problema internacional como excusa para cargarle la factura al pueblo dominicano. La gente no resiste más presión sobre su bolsillo".

    Asimismo, el presidente de la Fuerza del Pueblo consideró que el país requiere un enfoque más efectivo por parte del Gobierno, orientado a proteger a la ciudadanía.

    "El país necesita un plan concreto y efectivo que ponga en el centro a la población. Menos explicaciones y excusas; más soluciones", puntualizó.

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