"La economía crece menos y le exige más a la gente", afirma Charlie Mariotti

El ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti. ( FUENTE EXTERNA )

El ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, deploró este domingo la situación económica que padece República Dominicana, que, a su juicio, cada día se agrava en la gestión de Gobierno del PRM.

"Cuando uno mira la economía solo desde los titulares, todo parece ir bien; pero cuando uno entra a los números, la historia es otra", señaló Mariotti a traves de una nota de prensa.

El aspirante a la candidatura presidencial del PLD, argumentó que no se trata de negar lo que funciona, sino de reconocer lo que no está marchando como debería.

Mariotti citó las estadísticas oficiales, que señalan un crecimiento del PIB de 2.1 %, "uno de los más bajos en los últimos 30 años".

Empleos en la población

"Con cifras aisladas no se mide la economía del país, se mide cómo vive su gente todos los días, destacó.

También denunció que no se están generando empleos de calidad y que es bastante alto el nivel de endeudamiento.

"Estamos viendo una economía que crece menos, que genera menos oportunidades reales y que cada día le exige más a la gente para poder sostener su vida", apuntó Mariotti.

"Porque un país no se mide por cifras aisladas, se mide por cómo vive su gente todos los días y hoy, para muchos dominicanos, la realidad es más exigente que antes", concluyó.

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