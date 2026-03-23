Fallece el subsecretario de deportes del PLD, Alcibíades Alburquerque

Fachada de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El subsecretario de deportes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alcibíades Alburquerque, falleció la noche de ayer domingo a causa de un evento cardíaco, según informaron sus familiares.

El deceso fue confirmado por el Partido de la Liberación Dominicana, que expresó su pesar por la pérdida de su dirigente nacional.

El velatorio está pautado para las 9:30 de la mañana de este martes en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, mientras que el sepelio se realizará a las 2:00 de la tarde del mismo día.

Trayectoria

A través de una nota de prensa, la organización política destacó la trayectoria de Alburquerque, quien era abogado de profesión y se desempeñó en la dirección de consultorías jurídicas de dependencias públicas durante las gestiones de gobierno del PLD, así como en los tribunales del país.

Como amante de los deportes, combinó su ejercicio profesional con la labor de comentarista deportivo, participando activamente en el órgano especializado en esa área dentro del partido.