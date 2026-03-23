Opción Democrática: "El Gobierno debe hacer el primer ´sacrificio' antes de exigirle al pueblo"

El partido Opción Democrática (OD) cuestionó este lunes las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader sobre el impacto de la crisis en Irán en la economía dominicana, advirtiendo que "no es justo ni sostenible que las medidas planteadas se enfoquen únicamente en exigir sacrificios a la población sin que el Gobierno asuma su propia cuota de responsabilidad".

A traves de una nota de prensa, la organización política calificó como "preocupante" que se hable de un eventual aumento en la tarifa eléctrica, "aunque sea mínimo", sin que se haya presentado un plan claro para corregir las fallas estructurales del sistema eléctrico nacional.

"Es difícil pedirle más sacrificios a la gente cuando no se menciona el desastre de las EDE, su pésima gestión y el aumento sostenido de las pérdidas en transmisión. Apenas se hizo referencia a subsidios y transferencias, pero no se anunció una sola medida concreta para corregir estas deficiencias", señaló OD.

Falta de transparencia en gastos públicos

Asimismo, el partido criticó la falta de transparencia en torno al origen de los 10 mil millones de pesos que el Gobierno prevé destinar para enfrentar la situación.

"No es lo mismo que esos recursos provengan de recortes en publicidad estatal a que se obtengan de sectores esenciales como educación o salud. La ciudadanía tiene derecho a saberlo", indicó.

Propone medidas

Ante este escenario, Opción Democrática planteó una serie de medidas orientadas a que el ajuste no recaiga exclusivamente sobre la población que incluyen, reducción del gasto en publicidad gubernamental, eliminación de exoneraciones a legisladores, revisión de incentivos fiscales, incluyendo posibles impuestos al sector turístico, retiro de vehículos de alto consumo de las instituciones públicas, implementación de incentivos y subsidios para la instalación de paneles solares.

En el plano internacional, la organización también llamó al Gobierno a asumir una postura más independiente y coherente con los intereses nacionales. En ese sentido, cuestionó el alineamiento automático con la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump, a quien responsabiliza de contribuir a la escalada del conflicto.

Opción Democrática reiteró que la crisis global exige responsabilidad y equidad en la toma de decisiones. "No se le puede pedir únicamente sacrificio a la ciudadanía mientras el Gobierno evita asumir su cuota. La solución debe ser compartida, justa y transparente", concluyó la organización.

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