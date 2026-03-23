PLD exige plan de austeridad y advierte que la crisis requiere sacrificios

Temístocles Montás leyó el comunicado de reacción al discurso del presidente Luis Abinader en la Casa Nacional del PLD. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió al Gobierno la implementación de un plan nacional de austeridad y advirtió que la respuesta oficial ante la crisis derivada del conflicto internacional no puede limitarse a subsidios ni a medidas de corto plazo.

En un comunicado emitido este lunes, la organización opositora sostuvo que las decisiones anunciadas por el presidente tras el impacto del alza del petróleo resultan "reactivas, transitorias y limitadas", al no abordar las causas estructurales de la vulnerabilidad económica del país.

El PLD planteó que la sostenibilidad fiscal "no puede descansar solo en subsidios y ajustes de precios", y subrayó que el Estado debe asumir una parte del sacrificio con disciplina en el gasto público.

En ese sentido, propuso un plan de austeridad que incluya reducción del gasto corriente no prioritario, eliminación de excesos en publicidad, alquileres y estructuras innecesarias, revisión de programas de baja efectividad y una priorización estricta del uso de los recursos públicos .

El partido también criticó que el Gobierno haya optado por "sacrificar el bolsillo de la población sin mostrar intención de austeridad", señalando que ya se ha reflejado en medidas como el incremento de 15 pesos en la gasolina.

Asimismo, sostuvo que la estrategia oficial prioriza subsidios sobre reformas, carece de una política integral de transporte y no presenta una hoja de ruta clara hacia la transición energética.

El PLD advirtió que la crisis encuentra al campo dominicano en una situación de debilidad, que atribuye al abandono gubernamental, lo que agrava el impacto en los precios de los alimentos y en el costo de vida de la población.

En su propuesta, la organización planteó que, además de subsidios focalizados y temporales, se deben impulsar reformas estructurales en el sistema eléctrico, el transporte y la política energética, así como un fortalecimiento sostenido del sector agropecuario.

"El esfuerzo que exige este momento no puede recaer de manera desproporcionada sobre la población", indicó el partido, al insistir en que la respuesta estatal debe incluir austeridad, eficiencia en el gasto y decisiones de fondo que reduzcan la vulnerabilidad económica del país.

Ajustes de precios

El pronunciamiento del PLD se produce luego de que el presidente Luis Abinader se dirigiera al país la tarde del domingo, en una alocución centrada en el impacto de la guerra en Irán sobre los precios internacionales del petróleo, los combustibles y algunos alimentos.

El mandatario explicó que se trata de un choque externo que afecta directamente a la República Dominicana por su alta dependencia de importaciones energéticas, en un contexto marcado por tensiones en el suministro global de crudo.

En su intervención, Abinader anunció tres líneas de acción: mantener la estabilidad macroeconómica sin aumentar el gasto, mediante la reasignación de unos 10,000 millones de pesos hacia programas sociales; implementar un subsidio a los fertilizantes por 1,000 millones de pesos para evitar alzas en los alimentos; y sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico .

Asimismo, defendió los ajustes graduales en los precios de los combustibles como una medida necesaria para reducir el peso fiscal de los subsidios, señalando que estos permitirían disminuir ese gasto en al menos 12,000 millones de pesos.

Aunque aseguró que el Gobierno seguirá absorbiendo gran parte del impacto —manteniendo, por ejemplo, el GLP sin variación—, advirtió que serán inevitables ciertas presiones en transporte, electricidad y alimentos, por lo que llamó a un esfuerzo compartido entre el Estado, las empresas y la ciudadanía.

El PLD reaccionó con una rueda de prensa encabezada por Temístocles Montás y Zoraima Cuello, ambos vicepresidentes del partido morado. Les acompañaron José Dantés, secretario de asuntos jurídicos, y Adriano Sánchez Roa, secretario de asuntos agropecuarios, entre otros.