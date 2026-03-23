Rafael Paz: "El problema no es solo la gasolina; es la comida, la luz y que el dinero ya no alcanza"

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz. ( FUENTE EXTERNA )

Rafael Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, planteó este lunes que antes de seguir cargando a la población con el aumento en los precios de los combustibles, el Gobierno debe reducir sus propios gastos y "apretarse los pantalones".

"El problema no es solo la gasolina. Es la comida, es la luz, es que el dinero ya no alcanza. La vida en República Dominicana se ha puesto demasiado cara", expresó mediante una nota de prensa.

Paz explicó que desde el año 2020 los productos básicos han subido muy por encima de los salarios.

Detalló que en ese período el arroz ha subido entre 80 % y 100 %, el pollo más de 100 %, la carne de res más de 120 %, el plátano alrededor de 120 %, la yuca hasta 200 % en algunos momentos, el ajo más de 120 % y la cebolla más de 100 %.

"Mientras la comida sube 100 %, el sueldo no sube 100 %. Y ahí es que está el problema: el salario vale cada vez menos", señaló.

Aumento del gasto público

El dirigente político indicó que, al mismo tiempo, "el gasto del Estado ha crecido de manera acelerada".

Explicó que la deuda pública ha aumentado en más de 23 mil millones de dólares desde 2020, que la nómina pública y las pensiones han aumentado fuertemente, y que hoy 88 de cada 100 pesos del presupuesto se van en gasto corriente, es decir, en gastos del propio Estado.

"Cuando un gobierno gasta casi todo en sí mismo, después no tiene dinero para bajar impuestos, para invertir en obras o para ayudar a la gente cuando hay crisis", afirmó.

Paz también advirtió sobre la situación del sector eléctrico. "El subsidio eléctrico se ha triplicado y las pérdidas eléctricas están en 42 %. Ese es uno de los hoyos más grandes que tiene el Estado dominicano", dijo.

Propuestas de austeridad

Sobre los combustibles, sostuvo que el Gobierno mantiene una alta carga de impuestos. "El Gobierno dice que subsidia los combustibles, pero la realidad es que por cada peso que subsidia, cobra 6 pesos en impuestos. Por eso la gente casi no siente la rebaja", expresó.

En ese sentido, Paz propuso que el Gobierno debería adoptar medidas de austeridad, y sugirió estas cinco:

Reducir el gasto en publicidad gubernamental

Revisar y racionalizar la nómina pública

Frenar el crecimiento del gasto corriente

Enfrentar las pérdidas del sector eléctrico

Evaluar la reducción temporal de impuestos a los combustibles.

"El pueblo dominicano ya se apretó los pantalones. Ahora le toca al Gobierno apretarse los pantalones también", acotó.

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