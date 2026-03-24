El PLD define comisión y fecha de consulta presidencial en medio de cuestionamientos por legalidad

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reunido para escoger la comisión que organizará la consulta interna con miras a identificar su aspirante presidencial. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reunió este martes para escoger la comisión que organizará la consulta interna con miras a identificar su aspirante presidencial y definir la fecha exacta del proceso, una iniciativa que se desarrolla fuera de los plazos legales establecidos y en medio de cuestionamientos jurídicos.

La reunión inició pasadas las 10:30 de la mañana, tras la salida de los periodistas, y estuvo encabezada por Danilo Medina en su calidad de presidente del partido y coordinador de los debates.

De acuerdo con el vocero del PLD, Héctor Olivo, en el encuentro participaron 43 de los 51 miembros del Comité Político. Estuvieron ausentes Rubén Bichara, "Rubén Toyota", Yomaira Medina, Guarocuya Féliz, Carlos Pared Pérez, Juan Ariel Jiménez, Tommy Galán y Alexis Lantigua.

Olivo enumeró los dos puntos fundamentales a tratar: la elección de la comisión que organizará el proceso de consulta y la fijación de la fecha en que se realizará.

Sobre la comisión, indicó que ya se presentaron sugerencias y que los aspirantes fueron convocados a un cuarto intermedio para consensuar una propuesta que será presentada al Comité Político, órgano con la potestad de aprobarla según el protocolo definido por el Comité Central el pasado 22 de febrero.

En cuanto a la fecha, recordó que el Comité Central decidió que la consulta se realice en el último trimestre del año, aunque ese plazo debe ser precisado. "El último trimestre es una fecha bastante ambigua", señaló.

Reacciones y diferencias internas en el PLD

También explicó que el proceso se regirá por un protocolo ya aprobado y que, en principio, se contempla la participación de miembros del padrón del PLD y de ciudadanos que no pertenezcan a otros partidos políticos, aspecto que aún está en discusión.

Tensión con Abel Martínez

La reunión se produce en medio de diferencias internas, particularmente con el exalcalde Abel Martínez, quien solicitó formalmente ser excluido del proceso.

"Bueno, lo que sucede es que el compañero Abel le envió una carta al Comité Político y eso se conoció en la reunión del Comité Central", dijo Olivo.

En su carta, Martínez planteó que su exclusión responde a una posición institucional basada en el respeto a la legalidad, al considerar que el mecanismo de consulta no se ajusta al marco jurídico vigente.

En ese sentido, advirtió que su nombre no debe ser utilizado para validar un proceso con el que mantiene diferencias, aunque dejó claro que mantiene sus aspiraciones presidenciales.

Olivo insistió en que la consulta responde a una decisión del Comité Central, máximo órgano del partido. "Es una decisión del Comité Central, que es el organismo que dirige al Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Político es el organismo ejecutivo", explicó.

Marco del conflicto

El proceso ocurre luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) estableciera que los partidos no pueden adelantar etapas propias del calendario electoral.

En ese contexto, el PLD no plantea la elección de un candidato presidencial, sino una consulta para identificar aspirantes, lo que mantiene abierto el debate sobre si el mecanismo se ajusta o no a los límites fijados por la jurisdicción electoral.