PLD fija para el 18 de octubre elección de su candidato presidencial "de consenso"

El Comité Político se reunión este martes para formar la comisión que organizará la elección de su precandidato presidencial ( DANIA ACEVEDO )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió celebrar el próximo 18 de octubre una consulta para escoger un "aspirante de consenso" entre sus dirigentes presidenciables, una figura que no está prevista en la legislación electoral y que vuelve a colocar al partido en tensión con criterios fijados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La decisión fue anunciada por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, tras una reunión del Comité Político en la que también se designó la comisión organizadora del proceso.

"Ahora lo que vamos a escoger es un aspirante de consenso", afirmó Pujols, al insistir en que no se trata de la elección formal del candidato presidencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-120349-3500660c.jpeg Abel Martínez (derecha) participó en la reunión de hoy del Comité Político tras haberse opuesto a la elección adelantada de un candidato presidencial. (DANIA ACEVEDO)

Según explicó Pujols, el proceso busca que los aspirantes lleguen a un acuerdo interno previo al proceso oficial.

"No vamos a escoger el candidato, vamos a escoger entre los compañeros que quieran construir consenso (...) para seleccionar uno que se presente al proceso formal, de acuerdo a lo que manda la ley", sostuvo.

El mecanismo sería una consulta ciudadana abierta, en la que participarían miembros del padrón del PLD y ciudadanos no afiliados a otros partidos.

El criterio del TSE

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-120519-f0a3c4bf.jpeg Margarita Cedeño, quien perdió una consulta similar en el 2022, en la reunión del Comité Político de hoy. (DANIA ACEVEDO)

Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ya ha cuestionado este tipo de mecanismos al analizar una consulta previa del PLD.

En su decisión, el TSE concluyó que esa "consulta" no era legal ni equitativa, al considerar que en la práctica constituía una forma de escoger al candidato presidencial fuera de los plazos establecidos.

El tribunal también anuló actuaciones vinculadas a ese proceso, incluyendo inscripciones de aspirantes, al entender que se trataba de etapas propias de la selección de candidaturas realizadas de manera anticipada.

Ese razonamiento apunta a que, aunque se le denomine "consulta" o "consenso", el mecanismo podría ser interpretado como una escogencia adelantada de candidaturas, lo que entra en conflicto con la normativa electoral.

Un proceso adelantado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-120523-e98b46a8.jpeg Danilo Medina (izquierda) dirigió la reunión del Comité Político que definió la fecha de la consulta para elegir a un candidato presidencial. (DANIA ACEVEDO)

La Ley de Partidos Políticos (33-18) establece que la campaña interna inicia el primer domingo de julio del año preelectoral, que en este caso será el 4 de julio de 2027.

Asimismo, fija como límite el 3 de octubre de 2027 para escoger candidatos mediante primarias y el 31 de octubre para otras modalidades.

En la práctica, la consulta del PLD se realizaría casi un año antes de esos plazos, aunque la organización insiste en que se trata de un proceso previo y no de una selección formal.

El proceso también ha generado cuestionamientos dentro del propio PLD. El dirigente Abel Martínez solicitó ser excluido, al considerar que el mecanismo debe ajustarse al marco constitucional y legal vigente.

Pujols informó que el exalcalde Abel Martínez participó en la reunión del Comité Político, pese a haber solicitado previamente ser excluido del proceso. Indicó que el dirigente había planteado que fijaría su posición más adelante, aunque reiteró que el mecanismo sigue abierto a quienes deseen integrarse.

De su lado, el vocero del PLD, Héctor Olivo, había señalado más temprano que Martínez remitió una carta en la que pidió ser excluido de la consulta, solicitud que ya fue conocida por los organismos del partido.

"Habrá que preguntarle al compañero Abel cuál es su posición después de eso", expresó, al referirse a la evolución de su postura dentro del proceso.

A pesar de estas objeciones, la dirección del partido sostiene que la consulta es un paso organizativo interno que permitirá llegar con una candidatura unificada al proceso formal establecido por la ley.