Rogelio Genao propone plan de contingencia y llama a abandonar el populismo ante guerra en Irán

El senador de la provincia de La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, instó este martes a la clase política a dejar de lado el "populismo electoralista" y unirse en torno a un plan estratégico que garantice la estabilidad económica y social de la República Dominicana frente a la crisis internacional derivada de los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este.

Durante su intervención en el Senado, el legislador advirtió sobre los riesgos de priorizar el sensacionalismo en redes sociales por encima de soluciones estructurales, al tiempo que criticó que algunos sectores se enfoquen en la búsqueda de popularidad en lugar de asumir con seriedad los desafíos que afectan a la población.

Llamado a la unidad nacional y rechazo al populismo

De acuerdo a una nota de prensa, Genao reafirmó su rechazo al populismo y llamó a sus colegas y a la oposición a no poner en riesgo la paz pública ni los indicadores macroeconómicos del país.

En ese sentido, apeló al patriotismo y a la unidad nacional, invocando el legado de los Trinitarios. El senador insistió en la necesidad de respaldar las acciones del Estado para proteger la soberanía y el bienestar nacional.

Propuesta de contingencia

Conforme la nota, Genao presentó un Plan Preventivo de Contingencia enfocado en proteger tres áreas clave: economía, energía y alimentación. Entre las medidas, propuso la suspensión temporal de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal hasta 2027, con el objetivo de crear un fondo de emergencia que permita al Estado responder con mayor agilidad a las fluctuaciones del mercado internacional, refirió el documento.

En el sector energético, planteó declarar de "alta prioridad nacional" el desarrollo de fuentes renovables, así como la creación del fideicomiso público HIDRO-RD para concluir proyectos hidroeléctricos pendientes e incorporar 1,000 megavatios de energía limpia al sistema entre 2025 y 2028.

Asimismo, sugirió agilizar contratos de compra de energía para más de 20 parques solares con almacenamiento en baterías, lo que permitiría fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico ante eventuales interrupciones en el suministro de combustibles.

En materia de seguridad alimentaria, el legislador propuso diseñar un sistema estratégico de abastecimiento y almacenamiento de insumos básicos, medicamentos y combustibles, además de incentivar la producción agropecuaria para garantizar reservas suficientes ante posibles disrupciones en las cadenas globales.