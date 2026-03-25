Fuerza del Pueblo denuncia debilidad del Gobierno en protección ambiental

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Paíno Abreu. ( FUENTE EXTERNA )

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Paíno Abreu, afirmó este miércoles que la situación ambiental de la República Dominicana refleja debilidades estructurales en la protección de los recursos naturales y en la gestión sostenible del territorio.

Sostuvo que el país continúa enfrentando problemas críticos sin respuestas efectivas por parte de las autoridades. "Hoy tenemos un modelo que no está resolviendo los problemas de fondo. La gestión ambiental luce desarticulada y sin una dirección clara", expresó mediante una nota de prensa.

Abreu indicó que uno de los principales desafíos sigue siendo el manejo de los residuos sólidos, al señalar que cerca del 70 % de los desechos continúa siendo depositado en vertederos a cielo abierto, pese a los recursos recaudados mediante la Ley 225-20 para impulsar un modelo de economía circular.

Críticas a la gestión de permisos ambientales

En ese contexto, señaló que persisten situaciones críticas como la contaminación de fuentes de agua, la degradación de las cuencas hidrográficas, la pérdida de biodiversidad y la erosión de los suelos, sin que se presenten resultados verificables que permitan medir avances reales en estas áreas.

El dirigente político también cuestionó la gestión de la permisología ambiental, al considerar que se ha priorizado la cantidad sobre la calidad en la emisión de autorizaciones. "Se están otorgando miles de permisos, pero sin que exista claridad sobre la rigurosidad de los estudios de impacto ambiental en muchos de esos proyectos", afirmó.

A su juicio, la flexibilización de los estándares ambientales podría generar riesgos a mediano y largo plazo. "Cuando se reducen los controles, se abre la puerta a situaciones que luego terminan en daños graves, tanto al medio ambiente como a la seguridad de la población", indicó.

Desafíos en la reforestación y áreas protegidas

En relación con la reforestación, Abreu cuestionó las cifras oficiales presentadas, al considerar que no se corresponden con la realidad operativa del sector. "No se puede hablar de grandes metas de siembra cuando hay viveros en deterioro, brigadas reducidas y retrasos en los pagos al personal", agregó.

El titular de Medio Ambiente de la FP también hizo referencia a diversos casos que, a su entender, evidencian fallas en la gestión ambiental, entre ellos intervenciones en áreas protegidas, afectación a ecosistemas de manglares, proyectos de infraestructura de alto impacto ecológico y situaciones de contaminación en importantes cuerpos de agua del país.

Abreu consideró que la falta de una política ambiental coherente, sumada a debilidades en la supervisión institucional, compromete la sostenibilidad de los recursos naturales. "Lo que está en juego no es solo el presente, sino las condiciones en las que vivirán las futuras generaciones", concluyó.