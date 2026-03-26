PRD juramenta nuevos dirigentes y avanza en plan de fortalecimiento con miras a 2028

Juramentación de nuevos dirigentes del PRD encabezada por Miguel Vargas Maldonado. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) juramentó nuevos miembros y dirigentes como parte de su proceso de fortalecimiento institucional, en una actividad encabezada por su presidente, Miguel Vargas Maldonado, junto a la secretaria general Peggy Cabral, en la Casa Nacional de la organización.

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa este jueves. Durante la jornada fueron integrados nuevos miembros a través del Frente Nacional de Cultos, dirigido por el pastor Junior de Jesús, con lo que el partido busca ampliar su presencia en distintos sectores sociales.

Asimismo, se sumaron integrantes del equipo político del dirigente Luis Buret, del distrito municipal La Cuaba, en una acción orientada a fortalecer la estructura territorial del PRD.

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En el acto también participaron el presidente ejecutivo, Héctor Guzmán; el secretario nacional de Organización, Carlos Dicló; el secretario nacional de Asuntos Electorales, José Juan Zapata; y la secretaria general del Distrito Nacional, Nataly Suberví.

Estas juramentaciones forman parte del Plan de Fortalecimiento y Crecimiento de la organización, en el marco de la declaratoria del 2026 como año de reorganización, expansión y consolidación del partido a nivel nacional e internacional.

Objetivos y proyecciones hacia 2028

Según se informó, este proceso se desarrolla tras alcanzar más de un 90 % de estructuración en sus direcciones provinciales, municipales y distritales, lo que, a juicio de la dirigencia, sienta las bases para una etapa de crecimiento sostenido.

Conforme indica la nota, durante la actividad, Vargas Maldonado destacó que la organización se encuentra enfocada en consolidar su estructura de cara a los próximos procesos electorales.

"En esta etapa queremos trabajar profundamente en el crecimiento y fortalecimiento del PRD para avanzar hacia los procesos electorales del 2028 y contar con las condiciones para competir con éxito a nivel presidencial, congresual y municipal", expresó.

La dirección del PRD reiteró que este proceso busca consolidar una estructura activa y conectada con la ciudadanía, con miras a los desafíos electorales venideros y al fortalecimiento de la democracia en el país.