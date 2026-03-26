Leonel Fernández juramenta dirigentes del PRM y PLD en la Fuerza del Pueblo en Hermanas Mirabal

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, tomando el juramento a los nuevos miebros. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezó este jueves un acto de juramentación de nuevos miembros en esa organización política, incluyendo dirigentes provenientes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Durante la actividad, celebrada en la provincia Hermanas Mirabal, fue incorporado el exgobernador Luis Yaport, junto a decenas de líderes comunitarios, profesionales y dirigentes políticos de distintos municipios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-26-at-182037-425cf58c.jpeg El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, durante el acto de juramentación. (FUENTE EXTERNA)

Una nota de prensa de la organización indica que en el municipio de Salcedo se integraron varios dirigentes vinculados al PRM, así como estructuras organizadas y movimientos políticos, "evidenciando un traslado colectivo hacia la Fuerza del Pueblo".

También se sumaron exdirigentes del PLD, junto a figuras del ámbito social y comunitario.

Villa Tapia

De igual forma, en Villa Tapia fueron juramentados dirigentes provenientes de ambos partidos tradicionales, entre ellos profesionales, técnicos y productores agrícolas con presencia en comunidades como Cenoví y El Coco.

En Tenares, Fernández tomó juramento a dirigentes políticos y sociales de distintas organizaciones, incluyendo miembros del PLD, PRM y otras agrupaciones, así como líderes comunitarios, empresarios y profesionales independientes.

Según una nota de la FP, estas incorporaciones forman parte de la estrategia de crecimiento del partido, orientada a fortalecer su estructura territorial mediante la integración de cuadros con experiencia política y liderazgo social.

La organización destacó que continúa ampliando su base de apoyo en diferentes provincias del país.