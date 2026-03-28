El expresidente de la República, Danilo Medina, aseguró este sábado que desconoce el plan del Gobierno para enfrentar la actual crisis económica, al tiempo que cuestionó que las medidas adoptadas no incluyan sacrificios por parte del Estado.

Durante una actividad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Medina afirmó que no ha visto acciones concretas que reflejen una distribución equitativa del impacto de la crisis.

"Yo no veo las medidas que se han anunciado en la que el sacrificio se comparta. Porque en tiempo de crisis el más sacrificado tiene que ser el Gobierno, y no hemos escuchado ninguna medida", expresó.

El también presidente del PLD sostuvo que la población "no tiene capacidad" para seguir asumiendo cargas económicas, mientras que, a su juicio, el Gobierno sí cuenta con margen para aplicar recortes y políticas de austeridad.

"Yo no conozco el plan que tiene el Gobierno para enfrentar esta crisis... No le pueden pedir y echarle todo el sacrificio al pueblo cuando el Gobierno no se sacrifica en nada", sostuvo.

Reducción del gasto

En ese sentido, indicó que desde la oposición se ha planteado la necesidad de implementar un plan de austeridad que reduzca el gasto público. "Y que no le tiraran toda la carga al pueblo, que ya no puede más".

"El PLD le presentó un pliego de medidas que deben tomarse, en la que el sacrificio se comparta... El PLD sí le presentó un plan, que ojalá lo estudien, lo lean y apliquen lo que corresponda que ellos pueden hacer".

Medina también señaló que los precios de los productos de primera necesidad han experimentado incrementos considerables desde que el partido de Gobierno asumió el poder, asegurando que han subido cerca de un 80 %, lo que, según dijo, agrava la situación de las familias dominicanas.

Las declaraciones de Danilo Medina se producen luego de que el presidente Luis Abinader advirtiera sobre el impacto económico de la crisis internacional provocada por el conflicto en Irán.

El mandatario señaló que habrá presiones en los precios de los alimentos, el transporte y la electricidad, debido al aumento en los costos del petróleo tras la escalada bélica en Medio Oriente.

Aunque aseguró que el Gobierno mantiene subsidios a los combustibles y apoyo social, Abinader indicó que "será necesario asumir ciertos sacrificios", lo que ha generado cuestionamientos desde la oposición sobre el manejo del gasto público y la distribución de esas cargas.