Alcaldes del PRM se quejan por falta de recursos e independencia

El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, Dío Astacio, alcalde de Santo Domingo Este, y Mayrelin García, subsecretaria general de la Liga Municipal Dominicana durante el panel sobre "Descentralización fiscal y finanzas municipales" que se realizó dentro del Congreso sobre Finanzas Públicas, Cumplimiento y Ética Gubernamental del PRM. ( FUENTE EXTERNA )

Varios alcaldes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hicieron una autocrítica frente a sus compañeros de partido por la permanencia de una política gubernamental que mantiene limitados financieramente a las alcaldías con recursos que apenas les permiten pagar el servicio de recolección de basura.

Dío Astacio, de Santo Domingo Este, culpó al mismo PRM por no retomar el incremento gradual de las partidas para las alcaldías hasta llegar al 10 %, como dispuso la Ley 166-03 que crearon ellos mismos en 2003.

Esta norma dispuso que para el año 2004 los gobiernos municipales recibirían el 8 % del presupuesto nacional y el 10 % a partir del 2005.

Agradeció las transferencias adicionales que les ha facilitado el presidente Luis Abinader, pero advirtió que esto no resuelve el problema y cuestionó que sus correligionarios no entiendan las implicaciones de este problema.

"Es como un parche que te están ayudando, pero tú hiciste un presupuesto a principios de año y no te permite una planificación. Aunque la intención es buena, preguntémonos ¿y si no tuviéramos a un presidente como Luis Abinader y tuviera bajo la facultad de un presidente que quiera asfixiarnos", razonó Astacio.

Se quejó de que ellos estén limitados por ley en qué deben gastar todo su presupuesto y que no tengan la independencia de disponer de él como hacen otras instituciones.

Alto costo de recoger la basura

Sobre el peso económico de recoger la basura, indicó que en su caso gasta 90 (52 % de los 170 millones) que recibe cada mes en el manejo de los residuos sólidos.

Su colega de Santiago, Ulises Rodríguez, lamentó que la gente perciba que un alcalde solo está para recoger basura e indicó que de los 98 millones de pesos que recibe cada mes, debe gastar 55 millones en recogerla.

Ambos coincidieron en la idea de que tienen una camisa de fuerza que les impide invertir en el desarrollo de sus comunidades, sobre todo por la falta de dinero.

Rafael Ortiz, alcalde de San Pedro de Macorís, afirmó que la independencia de los ayuntamientos nada más está escrita en papel, pero no existe en la práctica.

Puso como ejemplo los 10 millones de pesos que recibió luego de la tormenta Fiona para ayudas sociales que no pudo utilizar para resolver el problema de la inundación construyendo un canal porque el Gobierno le indicó que debía ser gastado únicamente en ayuda social.

Panel del PRM

Los alcaldes hablaron en el panel sobre "Descentralización fiscal y finanzas municipales" que se llevó a cabo dentro del Congreso sobre Finanzas Públicas, Cumplimiento y Ética Gubernamental que llevó a cabo el partido de gobierno en su casa nacional.

En la apertura del evento, organizado por la Escuela de Formación Política y Gestión Pública Profesora Ivelisse Prats Ramírez, participó el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

El evento se dedicó al padre del mandatario, José Rafael Abinader Wasaf, por lo que también estuvieron sus hijos José y Rita Abinader.