El PLD alerta que 2026 podría convertirse en el año más violento para las mujeres

Alejandrina Germán, al centro, habla en representación de una comisión de mujeres del PLD en la rueda de prensa del lunes 30 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes que el 2026 podría convertirse en el año con mayor número de feminicidios en la historia reciente del país, tras registrar un aumento de casos en los primeros meses del año.

La preocupación fue externada por la dirigente peledeísta Alejandrina Germán durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, donde la organización política presentó cifras sobre la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con los datos citados por el partido, en los meses de enero y febrero de 2026 se registraron 18 feminicidios, mientras que en el mismo período de 2025 se reportaron seis casos, lo que representa un incremento de tres veces en apenas un año.

El PLD sostuvo que el aumento de los asesinatos de mujeres refleja debilidades en la respuesta del sistema de justicia y en la actuación de las autoridades encargadas de prevenir la violencia doméstica.

Según la organización, en varios de los casos recientes las víctimas habían acudido previamente a instancias judiciales en busca de protección, sin recibir una respuesta oportuna. También cuestionó la falta de capacitación de agentes policiales y fiscales para manejar denuncias de violencia de género.

Durante la comparecencia, Germán estuvo acompañada de otras dirigentes de la organización, entre ellas Karen Ricardo, Kenia Lora y Margarita Pimentel, así como integrantes de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del partido.

Respuesta integral

La entidad política consideró que la prevención de los feminicidios requiere una respuesta integral del Estado y propuso fortalecer programas sociales y educativos que, a su juicio, han perdido impulso en los últimos años.

Entre las iniciativas mencionadas figuran programas de apoyo económico y cambios en el currículo educativo con enfoque de género, que el partido entiende podrían contribuir a reducir los niveles de violencia contra las mujeres.

El PLD también hizo un llamado a las autoridades a mejorar los mecanismos de protección para las víctimas y a reforzar la actuación de las fiscalías y destacamentos policiales ante las denuncias de violencia intrafamiliar.