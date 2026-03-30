PRD urge al gobierno tomar medidas para atenuar el impacto de la crisis global por guerra

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pidió este lunes al Gobierno implementar medidas concretas que permitan mitigar el impacto de la crisis global por la guerra en Irán sobre los sectores más vulnerables y la clase media del país.

En una nota de prensa, el presidente ejecutivo del partido, Héctor Guzmán, advirtió que el contexto internacional continúa presionando el costo de vida en la República Dominicana, especialmente por el aumento en los precios de combustibles y bienes esenciales, lo que repercute directamente en la economía de los hogares.

Guzmán consideró necesario relanzar la política económica y exterior del país, al tiempo que planteó la adopción de políticas públicas orientadas a proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

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Propuestas del PRD para mitigar la crisis

En ese sentido, el PRD propuso una serie de medidas fiscales, entre ellas la reducción del ITBIS, la disminución de los impuestos a los combustibles y la revisión del impuesto sobre la renta, como mecanismos para aliviar la carga económica de la población.

La organización sugirió una reorientación del gasto público, enfocada en un uso más racional, prioritario y transparente de los recursos del Estado, en respuesta al escenario de crisis.

En materia de subsidios, abogó por una revisión que garantice mayor eficiencia y focalización, de manera que los beneficios lleguen a los sectores que realmente lo necesitan.

Política exterior y relaciones con Haití

En el ámbito internacional, el PRD exhortó a las autoridades a manejar con prudencia los pronunciamientos en torno a Haití, promoviendo un enfoque más integral que incluya el diálogo con actores clave.

"El tema haitiano demanda una visión de Estado, con apertura al diálogo y la inclusión de actores con experiencia en la materia", expresó Guzmán.

De igual forma, la organización planteó la necesidad de fortalecer las relaciones diplomáticas con países de América Latina como Venezuela, Colombia, México y Brasil, sobre la base del respeto mutuo y la cooperación.

El PRD reiteró su llamado a una conducción más estratégica de la política económica y exterior, centrada en proteger a la población, fortalecer la institucionalidad y responder de manera eficaz a los desafíos del entorno global.