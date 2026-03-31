El PRM redefine su dirigencia con un método de "consenso" que divide al partido

La Dirección Ejecutiva del PRM decidió elegir a sus autoridades por consenso. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) se prepara para renovar sus autoridades nacionales y provinciales mediante un proceso de consenso entre aspirantes, una modalidad que ha generado desacuerdos dentro de la organización y críticas de dirigentes que reclaman elecciones internas.

Para organizar el proceso, la Dirección Ejecutiva del PRM creó una Comisión Nacional de Consensos, encargada de mediar entre los aspirantes a cada cargo. La idea es que los dirigentes logren acuerdos sobre quién debe ocupar las posiciones; si no se alcanza consenso, se convocarían elecciones internas.

Comisión fija cronograma y protocolos

Mediante una circular interna, la Comisión Nacional de Consensos instruyó a las estructuras territoriales del partido a levantar listados de todos los aspirantes a las presidencias y secretarías generales de los comités provinciales, municipales, distritales y zonales.

El documento establece que los listados deben incluir datos personales y de contacto de los aspirantes y ser firmados por las autoridades locales del partido y los enlaces nacionales de organización y electoral para su validación.

El cronograma fijó el 22 y el 29 de marzo como fechas límite para el cierre del levantamiento de aspirantes en las distintas provincias.

Asimismo, la comisión estableció el 19 de abril como fecha tope para la generación de acuerdos entre aspirantes, un plazo durante el cual sus miembros realizarían reuniones en los territorios para facilitar consensos "libres y voluntarios" en la escogencia de las autoridades.

Críticas al método de consenso

La estrategia de la organización oficialista no ha sido bien recibida por parte de su militancia. En algunas demarcaciones, aspirantes y dirigentes han insistido en que todos los cargos internos deben definirse mediante votaciones y no por acuerdos entre corrientes.

El diputado y aspirante a la secretaría general del PRM, Eugenio Cedeño, expresó su rechazo al método de consenso y planteó que el partido debe convocar una convención en la que participen todos los militantes mediante voto universal, directo y secreto.

El legislador argumentó que los estatutos del partido establecen que la soberanía reside en la militancia y que la Constitución obliga a las organizaciones políticas a garantizar la democracia interna. A su juicio, una renovación basada en acuerdos entre aspirantes podría ser legal, pero carecería de legitimidad si deja fuera a las bases.

Cedeño afirmó, además, que ha encontrado descontento entre dirigentes y militantes durante sus recorridos por el país y cuestionó que la Comisión Electoral aún no haya fijado la fecha de una eventual convención, pese a la proximidad del vencimiento del mandato de las actuales autoridades.

Guido defiende la competencia interna

El dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara coincidió en que el consenso puede ser útil en determinados escenarios, pero rechazó que se convierta en la regla general para escoger a la nueva dirigencia.

Sostuvo que el partido debe privilegiar la competencia democrática y permitir que los aspirantes se midan en las urnas, al tiempo que señaló la necesidad de revisar la representación territorial dentro de los organismos internos y de otorgar mayor participación a la diáspora.

Aspirantes municipales denuncian "supuesto consenso"

Las críticas al proceso también se han manifestado en las estructuras locales. Un bloque de aspirantes a cargos internos en Santo Domingo Este rechazó lo que calificó como un "supuesto consenso" realizado en esa demarcación, al considerar que no cumplió con los principios democráticos ni con los procedimientos establecidos por el partido.

En un documento enviado a la prensa, los dirigentes afirmaron que respaldan la unidad del PRM, pero basada en procesos democráticos, participativos y transparentes. Denunciaron la ausencia de espacios formales de diálogo y de participación equitativa de todos los aspirantes.

Entre los firmantes figuran aspirantes a la presidencia municipal y a la secretaría general, así como otros dirigentes que señalaron que lo ocurrido no reúne las condiciones mínimas de inclusión y legalidad, por lo que rechazaron validar resultados que, a su juicio, no reflejan la voluntad de la dirigencia local.

El documento fue entregado por Bienvenido Ortiz, aspirante a la presidencia, y Julia Martínez, aspirante a la secretaría general, en representación de un amplio bloque de aspirantes que incluye a Néstor Julio Cruz Pichardo, Domingo Batista y José Sánchez. También incluye a los que aspiran a la secretaría general, entre ellos, a Heriberto Regalado, Salomón Moreta, Otto Lorenzo y Nathali Mañón.

Renovación de autoridades para 2026-2030 El proceso de reorganización interna del PRM busca escoger a las autoridades que dirigirán el partido durante el período 2026-2030, incluyendo su presidente, secretario general y las estructuras territoriales en todo el país y en el exterior.