FP cuestiona despliegue de seguridad del Gobierno para Semana Santa

Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo cuestionó este martes el despliegue de seguridad anunciado por el Gobierno para la Semana Santa 2026, al advertir supuestas inconsistencias en las cifras y limitaciones estructurales del denominado 'Operativo Proteger y Servir'.

A través de su Secretaría de Seguridad Ciudadana, la organización política consideró que la estrategia presentada por las autoridades no refleja 'plenamente' la capacidad operativa real del sistema de seguridad.

De acuerdo con una nota de prensa, la posición fue fijada en un documento firmado por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la organización.

La entidad indicó que, mientras el Ministerio de Interior y Policía informa el despliegue de 29,000 agentes, otras declaraciones oficiales del director de la Policía Nacional de la República Dominicana y del presidente de la República refieren un esquema combinado de 25,000 policías y 10,000 militares.

A juicio del partido opositor, estas diferencias evidencian una falta de claridad en la comunicación y en la dimensión efectiva del operativo, lo que —según afirmó— se ha convertido en una práctica que termina confundiendo a la ciudadanía.

Asimismo, sostuvo que aun tomando como referencia el total de miembros de la institución policial, la capacidad real de despliegue en todo el territorio nacional sería menor, una vez descontado el personal en funciones administrativas, en licencia, en labores no operativas o en asignaciones especiales.

Análisis del patrullaje mixto

En el documento, Reynoso señaló que esta realidad obliga a analizar con mayor rigor el uso del patrullaje mixto, que integra fuerzas policiales y militares para combatir la delincuencia. Indicó que este tipo de medida debe ser ordenada por el presidente de la República bajo el amparo del artículo 252 de la Constitución, para intervenciones de seguridad en situaciones donde la criminalidad supera la capacidad de la Policía Nacional.

'La recurrencia de este modelo, fuera de escenarios excepcionales, refleja debilidades en la capacidad ordinaria del sistema policial y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad institucional de la seguridad ciudadana y si en realidad estamos ante un verdadero modelo efectivo', expresó.

Críticas al uso de mapas de calor

En otro orden, la organización también cuestionó el uso de mapas de calor como herramienta central para la planificación del operativo, al advertir que la efectividad de estos instrumentos depende de la calidad y oportunidad de los datos disponibles.

'No es posible sostener una planificación basada en analítica avanzada, como plantea el Ministerio de Interior y Policía, cuando el sistema presenta limitaciones en la recolección de información en tiempo real a nivel nacional', indicó.

Reynoso sostuvo que la seguridad ciudadana no puede abordarse únicamente desde el despliegue de personal, sino mediante el fortalecimiento integral de las capacidades del sistema, incluyendo tecnología, gestión de datos y estructura operativa.

La dirigente agregó que, más allá del discurso oficial, la inseguridad continúa siendo una preocupación para la ciudadanía.

'No se trata de una percepción, sino de una realidad verificable. La respuesta del Estado no puede seguir siendo coyuntural ni limitada a prohibiciones o a una presencia temporal, sino que requiere una transformación estructural, sostenida y con resultados reales', concluyó.