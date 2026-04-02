Domínguez Brito exhorta a jóvenes motoristas a manejar con prudencia en Semana Santa

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito. ( PABLO GONZÁLEZ )

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, exhortó hoy a la población, especialmente a los jóvenes que se desplazan en motocicletas, a manejar con prudencia durante la Semana Santa.

"Si usted no se quiere a sí mismo, piense en sus padres que lo aman", expresó, al tiempo que llamó a reflexionar sobre las consecuencias de manejar de forma imprudente, muchas veces impulsados por la adrenalina o la desesperación.

Domínguez Brito advirtió que durante la Semana Santa se produce un aumento considerable de accidentes, en su mayoría vinculados a motocicletas.

Reflexión sobre la seguridad vial

Insistió en que el amor a la familia debe prevalecer al momento de tomar decisiones en las calles.

Destacó el impacto devastador que generan estas tragedias en los hogares dominicanos.

Las declaraciones del dirigente opositor fueron ofrecidas tras asistir a la misa Crismal celebrada en el salón multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), en Santiago.

La ceremonia religiosa fue presidida por monseñor Héctor Rafael Rodríguez, en el marco de las actividades propias de la Semana Mayor.

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