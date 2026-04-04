Abinader pensiona con RD$50,000 a exalcaldesa que dejó el PLD y se pasó al PRM

Acto de juramentación en el Partido Revolucionario Moderno de Mariles Novas Labort en Vicente Noble el 29 de enero de 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader otorgó pensiones especiales del Estado a tres personas, entre ellas la exalcaldesa de Vicente Noble, Mariles Novas Labort, quien renunció al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2023 y posteriormente se integró al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La medida está contenida en el decreto 21-26, emitido el pasado 15 de enero de 2026, mediante el cual también se concede una pensión a la exgobernadora de Barahona, Genara González Marmolejos, quien fue sustituida en 2025 por la actual incumbente, Oneida Catalina Féliz Medina.

De acuerdo con el documento, Novas Labort, de 67 años, recibirá una pensión mensual de 50,000 pesos, mientras que González Marmolejos, de 75 años, fue beneficiada con 75,000 pesos.

Asimismo, el decreto incluye a María Ramona Méndez Encarnación, quien recibirá una subvención mensual de 30,000 pesos, y aumenta a 50,000 pesos la pensión que recibe actualmente el señor Juan Valdez Mena.

Cambios políticos de Mariles Novas Labort

Mientras se desempeñaba como alcaldesa del municipio Vicente Noble, Mariles Novas Labort presentó su renuncia irrevocable al PLD el 16 de octubre de 2023, tras más de 30 años de militancia en esa organización.

Su salida se produjo luego de cuestionar los resultados de la encuesta interna que definió la candidatura municipal para las elecciones de 2024 en Vicente Noble, en la que resultó favorecido el dirigente Hendri Rivas.

Posteriormente, el 29 de enero de 2024, fue juramentada en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), desde donde pasó a respaldar al candidato municipal de esa organización, Orangel Sena, actual alcalde de esa demarcación.

Novas Labort no accedió inicialmente a la alcaldía como candidata principal en las elecciones de 2020. Asumió el cargo, en su condición de vicealcaldesa, tras el fallecimiento del alcalde electo Domingo de los Santos, ocurrido el 30 de julio de 2021 a causa del COVID-19.

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