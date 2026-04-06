Tras Semana Santa, PRM fija límites para acuerdos internos en renovación de autoridades

Tras el asueto de Semana Santa, los principales partidos políticos del país retomarán de inmediato una agenda interna marcada por procesos de reorganización y definiciones de precandidaturas.

De todos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es el que tiene la carga más pesada ya que, en este mismo mes, debe definir los acuerdos internos necesarios para renovar a su dirigencia hasta el 2030.

Este proceso es conducido por la Comisión Nacional de Consensos (CNC), creada por la Dirección Ejecutiva del partido con el objetivo de generar acuerdos entre los aspirantes a los principales cargos internos a nivel nacional.

De acuerdo con una circular emitida por esa comisión, el proceso incluye el levantamiento formal de información de los aspirantes a las presidencias y secretarías generales en los comités provinciales, municipales, distritales y zonales. Para ello, se instruyó a las estructuras del partido a elaborar listados con los nombres, números de cédula y datos de contacto de cada aspirante.

Estos listados deben ser validados mediante la firma del presidente y el secretario general de cada comité, junto a los enlaces nacionales de organización y electoral asignados a cada provincia, y posteriormente entregados de manera física en la Casa Nacional del partido.

Las fechas clave

La circular establece que el levantamiento y cierre de estas listas se realizó en dos fases, los días 22 y 29 de marzo, abarcando la totalidad de las provincias del país.

Una vez completada esa etapa, el proceso entra en su fase clave: la generación de acuerdos entre aspirantes.

Para ello, la Comisión de Consensos fijó como fecha límite el domingo 19 de abril de 2026, un plazo durante el cual sus miembros, junto a dirigentes nacionales y enlaces territoriales, deberán realizar reuniones en las distintas demarcaciones.

Según el documento, estos encuentros tienen como objetivo "motivar y facilitar" acuerdos entre los aspirantes a los cargos de presidente y secretario general en cada organismo del partido.

Los consensos que se logren deberán quedar asentados en actas formales, firmadas por los candidatos y los principales dirigentes de cada territorio, y posteriormente depositadas ante la Comisión Nacional de Consensos, que llevará un registro e inventario de dichos acuerdos.

En los casos en que no se logre consenso entre los aspirantes, el partido tendría que recurrir a elecciones internas para definir las posiciones.

Aunque la circular únicamente se enfoca en los puestos directivos a nivel provincial, el partido oficialista también tendrá que mirar hacia la escogencia de sus autoridades a nivel nacional ya que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, presidente y secretaria general del PRM, respectivamente, deberán abandonar sus cargos este año.

PLD con precandidaturas

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la organización tiene previsto retomar, tras el asueto, su proceso interno enfocado en la definición de su precandidato presidencial.

A finales de abril, el opositor PLD reunirá nuevamente a su Comité Político para escoger a un aspirante presidencial que, posteriormente, en octubre de 2027, será ratificado como el candidato presidencial de la organización.

Por decisión el Comité Central del partido, los aspirantes al cargo de candidato presidencial son Francisco Javier García, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno González.