El PLD cuestiona emisión de permisos ambientales "sin control"

Miembros de la Secretaría de Medio Ambiente del PLD en rueda de prensa el lunes 6 de abril de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes lo que considera como una falta de acción del Gobierno en la protección de los recursos naturales y cuestionó el enfoque de la política ambiental actual.

A través de su Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la organización opositora afirmó que la gestión gubernamental ha priorizado la tramitación de permisos "sin control" por encima de la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización.

Durante una rueda de prensa, el titular de esa secretaría, Alfonso Ureña, se refirió al reciente anuncio de las autoridades sobre el procesamiento de más de 6,500 autorizaciones ambientales, promovido como un indicador de eficiencia administrativa.

"En materia ambiental la eficiencia no puede medirse por la cantidad de permisos emitidos", sostuvo Ureña.

Muchas emisiones de licencia

El PLD advirtió que una gestión centrada en la emisión acelerada de licencias puede debilitar la capacidad reguladora del Estado y exponer los ecosistemas a mayores presiones.

Según el partido, el problema no radica en la existencia de permisos, sino en la falta de seguimiento, control y una autoridad ambiental efectiva.

La organización también señaló casos que, a su juicio, generan dudas sobre la fiscalización ambiental, como presuntos daños a humedales y manglares vinculados a un proyecto inmobiliario en Las Terrenas, así como la instalación de barcazas en zonas sensibles en Los Negros de Azua.

Informe de 2024

Asimismo, citó el Informe GEO República Dominicana 2024, que advierte sobre el aumento de la presión sobre los recursos naturales, el deterioro de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad en el país.

El PLD indicó que en varias regiones las comunidades han asumido un rol activo en defensa del medio ambiente.

Entre los ejemplos mencionó protestas en Cotuí por la contaminación de la presa de Hatillo, preocupaciones por permisos de exploración minera en la Cordillera Septentrional y denuncias de actividades de tumba y quema en Los Haitises.

Ante este panorama, el partido consideró necesario abrir una discusión nacional sobre la política ambiental, con énfasis en el fortalecimiento de la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento de la normativa vigente.