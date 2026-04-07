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diálogo nacional por guerra en Irán
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PLD dice que no ha sido invitado a diálogo nacional anunciado por el presidente Abinader

El secretario general Johnny Pujols afirma que la organización no fijará posición hasta recibir una convocatoria formal del Gobierno

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    PLD dice que no ha sido invitado a diálogo nacional anunciado por el presidente Abinader
    Johnny Pujols, secretario general del PLD. (FUENTE EXTERNA)

    El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, aseguró este martes que esa organización política no ha recibido ninguna invitación formal por parte del Gobierno para participar en el diálogo nacional en procura de lograr "un gran acuerdo nacional", anunciado por el presidente Luis Abinader, por lo que consideró "improcedente emitir una posición sobre una convocatoria que aún no se ha concretado oficialmente".

    Mediante una nota de prensa, Pujols precisó que, aunque el mandatario llamó a partidos, sectores productivos y organizaciones sociales a integrarse en un acuerdo nacional ante el contexto internacional marcado por conflictos en Medio Oriente y la situación en Haití, el PLD está a la espera de conocer los detalles de dicha iniciativa.

    • "El partido hasta ahora no ha recibido ninguna invitación formal. Por un asunto de prudencia elemental, no nos vamos a referir a algo que sigue siendo hipotético", expresó.

    El dirigente peledeísta recordó que el PLD ha sido consistente en su rol opositor, fijando posiciones claras sobre los temas nacionales e internacionales que impactan la vida de los dominicanos.

    Citó como ejemplo el pronunciamiento del pasado 23 de marzo sobre la crisis en Medio Oriente, así como las declaraciones semanales que realiza la organización política cada lunes.

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    "Siempre hemos sido responsables, no solo en la crítica, sino también en la formulación de propuestas concretas que pueden contribuir a mejorar las políticas públicas y la situación del país", indicó.

    Sobre si el Gobierno debe adoptar primero medidas de austeridad antes de convocar al diálogo, Pujols reiteró que no es prudente adelantar opiniones sin una invitación formal.

    "El Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, mientras la oposición cumple su rol. Vamos a esperar que se formalice cualquier convocatoria antes de fijar una posición al respecto", concluyó.

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