Danilo Medina juramenta a dos dirigentes que regresan al PLD

El presidente del PLD, Danilo Medina, y otros miembros del partido durante la juramentación de las dos dirigentes. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, recibió a dos antiguos dirigentes de la organización que se acogieron al programa "De Vuelta a Casa".

Se trata de Johana Gómez y Vianny Berigüete, quienes retornaron a la organización luego de estar en el Partido Justicia Social (JS), del cual renunciaron por "inconformidad" en la actuación de sus dirigentes.

El expresidente de la República las recibió en un acto de juramentación realizado en las oficinas de la Presidencia del PLD, en el que actuaron como testigos, Carlos Rodríguez, miembro del Comité Central del PLD, así como Tomás Ventura, Daniel Sánchez y Amaury Alfonseca, integrantes del partido.

Proyecto electoral

Tras su reingreso al PLD, ambas dirigentes asumieron el compromiso de cumplir con los estatutos, principios y la visión de la organización y a "trabajar a favor del triunfo en las venideras elecciones".

Johana Gómez y Vianny Berigüete quedan registradas en el padrón del partido morado para ser asignadas a un recinto electoral, cumpliendo con los lineamientos de la línea organizativa y electoral.