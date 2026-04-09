El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró que esa organización política todavía no ha recibido una convocatoria formal del Gobierno para asistir al diálogo nacional dispuesto por el presidente Luis Abinader ante el conflicto armado que se desarrolla en Medio Oriente.

El dirigente político reiteró que, hasta el momento, no pueden fijar una posición sobre su eventual participación debido a la falta de una invitación oficial y de detalles concretos sobre el alcance del proceso.

"En relación con el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader no se ha recibido ninguna invitación formal. Se ha pautado para el miércoles de la semana próxima recibir una delegación del Gobierno para que nos expliquen de qué se trata; por lo tanto, no puedo decir que estaremos, porque actualmente no hemos tenido ningún encuentro", expresó.

El tres veces mandatario también rechazó las versiones que apuntan a una supuesta negativa de la oposición a integrarse al diálogo, al subrayar que no es posible asumir una postura sin que exista una convocatoria oficial.

"Se ha especulado sobre opiniones, pero nosotros no hemos recibido ninguna invitación formal todavía. Será el miércoles cuando podamos conocer los detalles y entonces fijar una posición responsable", indicó.

Sobre el eventual impacto del conflicto internacional en la economía dominicana, explicó que la situación geopolítica se mantiene en constante evolución y resaltó el riesgo que representa para todo el mundo que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz, lugar por donde se moviliza alrededor del 20 % del petróleo mundial.

De mantenerse el conflicto, Fernández alertó sobre la posibilidad de un escenario de bajo crecimiento económico y alta inflación, lo que representaría un desafío significativo para países importadores de crudo como la República Dominicana.

Principales partidos de la oposición fuera

Al igual que FP, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también ha señalado que no ha recibido una invitación formal. Su secretario general, Johnny Pujols, consideró "improcedente" emitir una posición sobre una convocatoria que aún no se ha concretado oficialmente.

Mediante una nota de prensa, Pujols precisó que, aunque el mandatario llamó a partidos, sectores productivos y organizaciones sociales a integrarse en un acuerdo nacional ante el contexto internacional marcado por conflictos en Medio Oriente y la situación en Haití, el PLD está a la espera de conocer los detalles de dicha iniciativa.

Por lo que se sabe, hasta ahora, los principales partidos de oposición no han sido formalmente invitados.

En una consulta de Diario Libre al vicepresidente de esa organización, Yván Lorenzo, consideró que la referida convocatoria podría estar siendo utilizada con fines mediáticos y no como un ejercicio genuino de concertación.

Diálogo nacional

El diálogo nacional fue anunciado el pasado 6 de abril por el presidente Luis Abinader con el objetivo de construir un "gran acuerdo nacional" que permita al país enfrentar el impacto del contexto internacional, marcado por los conflictos en Medio Oriente y la crisis en Haití. La iniciativa contempla la participación de partidos políticos, sectores productivos y organizaciones sociales.

Hasta el momento, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ha informado que encabeza sesiones de trabajo con distintos actores productivos, entre ellos el comercio de provisiones, la industria de la harina, el transporte y el sector de combustibles.

El propósito de estos encuentros es articular soluciones que garanticen la producción y el abastecimiento nacional, además de evitar presiones excesivas sobre los precios para la población.

Para ayer se tenía pautada la primera reunión de este diálogo en el Ministerio de Hacienda con diversos actores. Sin embargo, las fuertes lluvias registradas la madrugada de este miércoles, que afectaron gran parte de la provincia de Santo Domingo por el impacto de una vaguada, provocaron su suspensión.

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