La Fuerza del Pueblo critica falta de prevención ante lluvias del 8 de abril

El secretario de Gestión de Riesgos y Atención a Emergencias de la Fuerza del Pueblo, Wilkin Moreno (i), y el secretario de Obras Públicas de esa organización, Mariano Germán, ofrecen declaraciones durante una rueda de prensa sobre los efectos de las lluvias del 8 de abril a un día de las precipitaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó este jueves que los estragos de las lluvias que se registraron ayer, 8 de abril, evidenciaron fallas en la planificación y prevención del Estado, al tratarse de un evento que había sido advertido con antelación por los sistemas oficiales.

El secretario de Gestión de Riesgos y Atención a Emergencias de la organización, Wilkin Moreno, sostuvo que lo ocurrido en el Gran Santo Domingo no puede calificarse como un fenómeno inesperado, ya que las alertas meteorológicas habían escalado entre 48 y 72 horas antes.

"Cuando un fenómeno advertido se convierte en crisis, no se trata de un evento natural extraordinario, sino de una falla institucional que compromete la seguridad de la población", indicó.

Señaló que la situación responde a debilidades en la prevención, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta, lo que quedó evidenciado en ciudadanos atrapados en vías inundadas, interrupciones del transporte público y la recurrencia de anegaciones en zonas previamente identificadas como vulnerables.

Moreno indicó que estos hechos reflejan la ausencia de planificación efectiva frente a riesgos previsibles, lo que, a su juicio, convierte eventos advertidos en crisis operativas.

Asimismo, advirtió que el país continúa operando con un esquema institucional desactualizado, sustentado en un Plan Nacional de Gestión de Riesgos cuya base data de 2011, sin evidencia de revisión estructural ni actualización acorde con las condiciones actuales.

Más de RD$ 700 millones en atención a riesgos

El dirigente también cuestionó la falta de correspondencia entre los recursos destinados a cambio climático y gestión de riesgos —que superan los 700,000,000 dólares en los últimos años— y los resultados visibles en infraestructura resiliente, drenaje urbano y capacidad preventiva.

En ese sentido, afirmó que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente desde 2022, con episodios similares en 2023, persistencia de fallas en 2024, nuevas emergencias en 2025 y eventos recientes en 2026.

Sostuvo que atribuir los efectos de las lluvias a la imprevisibilidad del clima contradice los datos técnicos, ya que tanto las precipitaciones como los puntos críticos de vulnerabilidad eran conocidos.

En ese contexto, la Fuerza del Pueblo planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, actualizar el Plan Nacional de Gestión de Riesgos, mejorar la coordinación entre instituciones y transparentar el uso de los recursos destinados a estas áreas.

La organización también insistió en establecer protocolos claros que permitan una respuesta oportuna ante eventos previsibles, con el objetivo de reducir el impacto sobre la población y la infraestructura.

Fallas en el Metro de Santo Domingo

Durante la rueda de prensa, el secretario de Obras Públicas de la organización, ingeniero Mariano Germán, afirmó que la salida de operación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo constituye una señal de alerta sobre la calidad de una obra recientemente inaugurada, al presentar filtraciones en estaciones, acumulación de agua en el viaducto con potencial riesgo eléctrico, drenajes colapsados en su entorno inmediato e incertidumbre en el tramo soterrado.

Explicó que estos elementos no pueden ser considerados hechos aislados ni consecuencia de una lluvia imprevisible, sino manifestaciones de una falla sistémica en una infraestructura nueva, lo que obliga a evaluar con rigor técnico aspectos como el diseño, la ejecución y la supervisión del proyecto.

En ese sentido, advirtió que el mayor nivel de preocupación se concentra en el túnel subterráneo de más de 900 metros, cuya condición real no ha sido informada públicamente.

Germán también cuestionó que el sistema continúe operando bajo la modalidad de "marcha en blanco", transportando usuarios sin haber completado su validación integral, en un contexto donde ya se han evidenciado fallas en la interacción entre agua y componentes eléctricos, lo que calificó como una decisión de alto riesgo en una infraestructura de uso masivo.

La organización exigió la realización de una auditoría independiente al sistema del Metro de Santo Domingo, incluyendo el tramo soterrado de la Línea 2C, así como una evaluación integral del sistema de drenaje y de la infraestructura urbana en las zonas afectadas.