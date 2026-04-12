En medio de un ambiente de preocupación y tensión política, el expresidente Danilo Medina advirtió sobre una posible crisis económica que, a su juicio, pone en riesgo la estabilidad del país.

Ante dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana, entre ellos Abel Martínez, Sonia Mateo y Francisco Domínguez Brito, Medina describió un escenario marcado por desorden fiscal y falta de planificación.

"El gobierno no tiene un plan concreto para enfrentar la crisis", afirmó. Señaló que el país enfrenta una situación agravada por factores internacionales y por decisiones internas que, según dijo, han comprometido las finanzas públicas.

El exmandatario sostuvo que el Estado ha caído en lo que definió como "la trampa del gasto corriente". Indicó que cerca de 800,000 millones de pesos se destinan a pensiones, nómina estatal, transferencias, en especial al sector eléctrico, y al servicio de la deuda.

Impacto del gasto corriente y la deuda pública

Agregó que el pago de intereses superará los 300,000 millones de pesos este año. "Un dolor de cabeza inevitable para la economía nacional", dijo.

"Hoy el gobierno no tiene recursos para enfrentar lo que viene", insistió. Aseguró que el 88 % del presupuesto se ha destinado a gastos corrientes, lo que obliga al Estado a endeudarse incluso para cubrir necesidades básicas.

Medina también se refirió a una eventual reforma fiscal. Advirtió que podría trasladar el peso de la situación económica a la población. "La clase media ya no soporta más cargas. No se puede castigar otra vez al pueblo por decisiones tomadas con ligereza", expresó.

Cuestionó además el aumento de pensiones de alto monto. Señaló que en cinco años se han otorgado 617 pensiones superiores a 100,000 pesos, frente a 42 en administraciones anteriores.

El expresidente llamó al gobierno a aplicar medidas de ajuste. "Es el gobierno el primero que debe sacrificarse", concluyó.