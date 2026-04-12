La Fuerza del Pueblo realiza jornada en Santo Domingo Este

El operativo en la circunscripción uno de SDE. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza del Pueblo (FP) realizó este domingo una jornada de crecimiento en el municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, como parte de un programa que ejecuta a nivel nacional desde marzo.

La actividad forma parte de la Jornada Nacional de Crecimiento, Fidelización y Reorganización de estructuras, iniciada el 22 de marzo y prevista hasta noviembre en provincias, municipios, distritos municipales y circunscripciones, dijo la organización en una nota de prensa.

El operativo en la circunscripción uno fue coordinado por Luis Hernández, junto a Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política y supervisor del partido en ese municipio.

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Según lo informado, el objetivo de la jornada es fortalecer las estructuras del partido, ampliar la afiliación y consolidar su padrón a nivel nacional.

En la coordinación de los trabajos participaron Ramón Reví, Norma Molina, Luis Flores, Ramón Ramírez, Manuel Payano, Pedro García, Janeyri Montero, Radhamés Helena, Anibelka Rodríguez e Ignacio Pérez.

La organización indicó que esta jornada forma parte de su planificación con miras a los próximos procesos electorales.