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La Fuerza del Pueblo realiza jornada en Santo Domingo Este

La actividad forma parte de la Jornada Nacional de Crecimiento, Fidelización y Reorganización de estructuras

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    La Fuerza del Pueblo realiza jornada en Santo Domingo Este
    El operativo en la circunscripción uno de SDE. (FUENTE EXTERNA)

    La Fuerza del Pueblo (FP) realizó este domingo una jornada de crecimiento en el municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, como parte de un programa que ejecuta a nivel nacional desde marzo.

    La actividad forma parte de la Jornada Nacional de Crecimiento, Fidelización y Reorganización de estructuras, iniciada el 22 de marzo y prevista hasta noviembre en provincias, municipios, distritos municipales y circunscripciones, dijo la organización en una nota de prensa.

    El operativo en la circunscripción uno fue coordinado por Luis Hernández, junto a Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política y supervisor del partido en ese municipio.

    Según lo informado, el objetivo de la jornada es fortalecer las estructuras del partido, ampliar la afiliación y consolidar su padrón a nivel nacional.

    En la coordinación de los trabajos participaron Ramón Reví, Norma Molina, Luis Flores, Ramón Ramírez, Manuel Payano, Pedro García, Janeyri Montero, Radhamés Helena, Anibelka Rodríguez e Ignacio Pérez.

    La organización indicó que esta jornada forma parte de su planificación con miras a los próximos procesos electorales.

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