El PRD tilda de "cortina de humo" convocatoria a diálogo del Gobierno

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) calificó este martes como una "cortina de humo" la convocatoria a diálogo realizada por el Gobierno, al considerar que la iniciativa carece de un plan concreto y busca distraer la atención de la ciudadanía.

Mediante un pronunciamiento difundido en redes sociales, su presidente, Miguel Vargas Maldonado, cuestionó la efectividad de este tipo de procesos y recordó que ejercicios similares en el pasado no han producido resultados tangibles.

"Se trata de un nuevo intento por tomarle el pelo al país", expresó el dirigente político, al advertir que el oficialismo pretende utilizar a la oposición como mecanismo de distracción mientras impulsa medidas que, a su juicio, afectan a la población.

El PRD sostuvo que este escenario se desarrolla en medio de un contexto internacional complejo, lo que —según afirmó— encuentra a la República Dominicana en condiciones de vulnerabilidad por debilidades en la gestión gubernamental.

Llama a una unidad opositora

En ese sentido, la organización opositora llamó a una amplia unidad de las fuerzas políticas, con el objetivo de articular propuestas frente a la coyuntura actual y ofrecer una orientación clara al país.

"Es momento de construir una unidad opositora que garantice el cambio político en 2028", enfatizó Vargas Maldonado.

El PRD concluyó reiterando la necesidad de consolidar una alternativa política que canalice las demandas ciudadanas y permita un cambio en la conducción del Estado en el próximo proceso electoral.