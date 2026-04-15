Durante su llegada al conversatorio con dirigentes agropecuarios, celebrado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) la mañana de este miércoles, el expresidente de la República, Danilo Medina afirmó "todo lo que hablé con el PRM en privado es lo que he afirmado en público", en referencia a los señalamientos del partido de Gobierno de que fue él quien mencionó una propuesta de reforma fiscal.

El exmandatario y actual presidente del PLD indicó que simplemente les preguntó si su plan era realizar una reforma fiscal y que ellos procedieron a explicarle su propuesta.

Luego del encuentro realizado el pasado viernes 10 de abril entre Medina y representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza expresó: "Quien propuso, surgió o expresó el tema de reforma fiscal fue el propio presidente Medina, a lo que nosotros el ministro de Hacienda le respondió que en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, no es apropiado hablar de reforma fiscal", dijo.

Conversatorio con productores y campesinos

Alrededor de 200 dirigentes de asociaciones campesinas y productores agropecuarios de todas las provincias del país se reunieron este miércoles con Medina para informarle sobre las precariedades que afectan al campo dominicano.

Luis Peña, productor de la provincia Independencia, aprovechó la ocasión para denunciar lo que considera una "desatención" por parte del Gobierno actual hacia el sector.

"Nosotros los pequeños productores no encontramos qué producir. Tenemos todas las herramientas: la tierra, y la mano de obra; sin embargo, nos faltan los recursos pendientes y este Gobierno se ha hecho el desentendido para facilitarle los recursos a los pequeños productores. No los hemos tenido y estamos esperando eso de este Gobierno que no le duele el campo", expresó el productor.

Producción de aguacates en riesgo

De su lado, el presidente del bloque de productores y asociaciones de Peravia, Valdesia, César Ramírez, afirmó que la situación para los productores de aguacate está muy complicada y que se está perdiendo más del 50 % de la producción debido al mal estado de las carreteras en la provincia.

"La situación está muy difícil. Nosotros estamos cosechando alrededor de 20 millones de unidades de aguacate en la provincia de Peravia y el 50% se está perdiendo por el mal estado de la carretera. Nosotros estábamos sacando 111 contenedores de aguacate el año anterior y este año no hemos podido", indicó.

Agregó que han perdido más de 800 millones por el deterioro de los caminos. Afirmó que se han comunicado incluso con el presidente de la República, Luis Abinader, pero que aún no se ha solucionado la situación.