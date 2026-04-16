Fuerza del Pueblo denuncia "fallas" en prevención, infraestructura y gestión de riesgos

La comisión estuvo integrada por dirigentes de la Fuerza del Pueblo, entre ellos, César Fernández, Javier Ubiera, Hamlet Otáñez, Juan Gómez y otros responsables de áreas técnicas y territoriales. ( FUENTE EXTERNA. )

La Comisión de Infraestructuras de la Fuerza del Pueblo presentó este jueves una evaluación técnica en la que cuestiona la gestión gubernamental de los últimos cinco años en materia de prevención de desastres, infraestructura y respuesta ante emergencias.

El documento, según el partido opositor, recoge hechos verificables y plantea una serie de propuestas orientadas a mejorar la planificación, la transparencia y la capacidad de respuesta del Estado ante fenómenos atmosféricos y fallas estructurales.

La comisión afirmó que durante este período el país ha enfrentado inundaciones urbanas, colapsos de infraestructuras y emergencias recurrentes que, a su juicio, evidencian debilidades en el sistema nacional de gestión de riesgos.

Críticas a la gestión de emergencias

Entre las principales críticas, señala supuestas deficiencias en la coordinación entre el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), el INDRHI, los ayuntamientos y la Defensa Civil, así como retrasos en la emisión de alertas durante eventos como las tormentas Fred, Fiona y Franklin.

También denunció falta de mantenimiento en drenajes pluviales, cañadas, puentes y sistemas de bombeo, lo que, de acuerdo con el informe, habría contribuido a inundaciones repetitivas en el Gran Santo Domingo y otras zonas del país.

La organización citó, además, casos de colapsos o deterioro de infraestructuras, incluyendo muros perimetrales en distintos sectores, el puente sobre el río Nizao y pasos a desnivel y túneles en varias provincias. Asimismo, alegó que varias obras de drenaje inauguradas en años recientes han presentado fallas a menos de un año de uso.

Propuestas para mejorar la resiliencia

En el plano presupuestario, la comisión cuestionó el uso de recursos destinados a emergencias e infraestructura, señalando contrataciones y financiamientos externos sin que —afirmó— se reflejen mejoras proporcionales en la resiliencia del país.

El documento también aborda la vulnerabilidad del sistema de agua potable durante eventos climáticos, así como afectaciones recurrentes al sistema eléctrico nacional por lluvias intensas, con interrupciones prolongadas del servicio en varias provincias.

Como respuesta a estas problemáticas, la Fuerza del Pueblo propuso una auditoría nacional de infraestructuras críticas, la implementación de un plan de mantenimiento preventivo, la modernización del sistema de alertas, un plan de seguridad hídrica ante emergencias y mayor transparencia en las contrataciones públicas.

La comisión estuvo integrada por dirigentes del partido, entre ellos César Fernández, Javier Ubiera, Hamlet Otáñez, Juan Gómez y otros responsables de áreas técnicas y territoriales.